美國台灣連線成員減少2成 外交部：擴大接觸新科議員

2018年11月12日 13:36 中時 陳建瑜

對於美國期中選舉後對台灣的影響，藍綠立委今同聲批評外交部分析報告敷衍，對細節也是狀況外。選後眾議院或參議院台灣連線成員減少，外交部主任秘書李光章今表示，過去歷次選舉情況平均會少兩成，這是常態，未來會持續對新科委員擴大接觸，強化台灣連線成員。

外交部官員今赴立法院外交及國防委員會，就「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」專題報告，並備詢。

民進黨立委羅致政質詢，美國期中選舉結束後，就參眾兩院「台灣連線」成員變化。李光章指出，選前眾院是229位，由於還有10位眾議員還沒開出票，目前已有188是連任，減少原因有人改選、退休；選前參院30位，選後29位，減少也是因有人退休。

李光章強調，過去歷次選舉情況平均會少兩成，這是常態，未來會持續對新科委員擴大接觸，強化台灣連線。

羅致政追問，「台灣連線」共同主席是否有變化？李光章表示，James Inhofe及Robert Menende都連任，基本上不會有改變。

羅致政整理出5位台裔參議員，詢問外交部接觸情況。李光章說，這5位外交部都認得，也都有接觸，其中Ted Lieu及Grace Meng也來過台灣。

不過，李光章指Stephanie Chang是「加州」新選出來的，馬上遭到羅致政糾正是「密西根」。

至於參眾院外交及軍事委員會主席人選，李光章表示，參議院因共和黨維持多數，應該會繼續，James Inhofe擔任軍委會主席，若沒有意外應會繼續；眾議院因由民主黨取得多數，外委會中Eliot Engel目前最資深的，從慣例來看，他接任主席機率很高。

羅致政追問Eliot Engel對台灣態度？李光章說，過去Eliot Engel對台友好程度一直算是友台派，是台灣連線成員。

至於爭取出任眾院軍委會主席的Adam Smith，李光章表示，他個人沒有接觸，但內部報告有看到他的名字。

對於眾議院新任議長Nancy Pelosi對台態度，李光章指出，她跟台灣有相當密切聯繫，她對中國許多議題，包括智慧財產權、人權、婦女其實相當關注，在此基礎上面我們算是正面。

藍綠立委，包含羅致政、蔡適應、江啟臣、馬文君等質詢時都表達對外交部今報告內容不夠周全，召委邱志偉說，再次提醒及要求外交部對所有要求的書面報告內容要詳實準備。

(中時 )