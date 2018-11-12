張忠謀：有話跟彭斯習近平講 不會避開非經濟問題

2018年11月12日 13:23 工商 崔慈悌

APEC領袖峰會將登場，我國領袖代表張忠謀今天表示，將在會中傳達「中華台北」是不可或缺的供應鍊，我們非常願意參加雙邊或多邊的討論共同解決問題。他也有話和美副總統彭斯、中國國家主席習近平或日本首相安倍晉三講，不會避開非經濟問題。

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞舉行，總統府今天舉行代表團行前記者會。

張忠謀指出，APEC是經濟會議，而非政治或外交會，他是以此心情參加，也是以Chinese Taipei領袖代表參加，並非以台積電的身分，如果其他領袖主動提及，他也會說「我退休了」。

依慣例，APEC領袖會議每位領袖都可發言最多6分鐘，他說，他將闡述20多年來，因為資訊、通訊技術的進步，改變了超過10億人民的生活，包括經濟、交友、政治和教育，並產生新的企業，也使老企業過時了，這些可說是現在的速食經濟。

由於數位經濟的發展，使得貧富不均加劇，並出現「補貼產能問題、對智慧財產權不尊重、高關稅及對隱私沒保護」等4個問題，他說，這也是中美貿易戰的問題，我們必須找到解決之道。

張忠謀說，他會傳達創新及供應鏈都在APEC裡，Chinese Taipei是關鍵的、不可或缺的供應鍊，我們非常願意參加雙邊或多邊的討論，共同解決目前或未來的問題。

媒體詢問是否詢問如果遇到美國副總統彭斯、大陸國家主席習近平或日本首相安倍晉三時，會傳達什麼訊息？張忠謀表示，他會把可能碰到的接觸都當作自然互動。

但他的確有話跟他們幾位說，至於說什麼，每個人不太一樣，「對彭斯說的話、對安倍說的話、對習先生說的話，都會不一樣的，也要看他們對我態度怎麼樣，自然互動嘛」。他也強調自己是領袖代表身分，APEC是經濟會議，但如果有別的領袖跟他談別的問題，他不會避免非經濟問題。

媒體也追問，若遇到安倍晉三，是否會就跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）傳達訊息？如果安倍談到福島食品議題要如何回應？張忠謀表示，「我們要什麼他們都知道」，所以不是傳達訊息的問題，而是在短時間內有討論機會，「我們討論就是what does it take？」

(工商 )