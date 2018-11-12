基隆》謝立功提東岸商場改高樓　林右昌預告嘉年華

國民黨基隆市長候選人謝立功（左二）提出將東岸商場改成指標性高樓，民進黨基隆市長林右昌（右二）則預告17日造勢晚會。（張穎齊翻攝）

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選戰進入最後衝刺，國民黨基隆市長候選人謝立功今（12）日上午前往火車站、二信循環站附近掃街拜票，提出將現在東岸商場改造成「具有指標性的高樓建物」想法。另一方面，民進黨基隆市長林右昌則出席基隆市歷屆社區理事長後援會，並表示選舉很無聊，所以17日的萬人造勢晚會，將以歡樂嘉年華方式舉行，且會請到行政院長賴清德參與。

謝立功表示，東岸商場開幕後，影響附近商家生意，導致很多店家休業，甚至還要招租，未來原址應該蓋成具有指標性的高樓建築物，做更多元的利用，例如讓許多國外公司的郵輪一駛入基隆港時，便可看見這棟高樓上有廣告投影，投影上顯示的內容，可以讓外地客知道「到台灣基隆了」這種感覺。

謝立功說，東岸商場應該做大，他未來若入主市府，會跟議會討論，朝大樓去蓋，不應該只是現在這樣的小確幸。另外，謝下午也將前往七堵區掃街，晚間會到桃園參加同黨桃園市長候選人陳學聖的造勢活動。

基市府對此回應，東岸商場開幕後周邊地段繁榮，商家生意不但沒變差，反而更的比前好，大家有目共睹，而東岸港區周邊的發展，市府早已納入市港再生標計畫做整體規畫，東岸商場促參案只是其中一項，況且從市民反應來看，多是肯定，好像只有謝候選人在唱衰市政發展，真不知居心何在？

林右昌則表示，他上任3年多來，不搞政治、不搞選舉，全心全意放在市政上，相信大家有目共睹，此外預告17日晚上將在六合停車場舉辦「萬人挺右昌」的造勢晚會。

「選舉本身很無聊！」林右昌說，造勢晚會將會打造成「歡樂嘉年華會」，當天會有社區表演團體，還有MOMO姐姐和大型玩偶蒞臨現場，歡迎大家攜家帶眷前往同樂。

(中時 )

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