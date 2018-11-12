妨害公務事件頻傳 新北地檢署：一律聲押求重刑

2018年11月12日 13:38 中時 許哲瑗

近來妨害公務事件頻傳，挑戰公權力相關報導不斷，除了影響公務人員執法外，也造成社會不安，新北地方院院長林輝煌、新北地檢署檢察長朱兆民與新北市警察局局長胡木源共同召開會議，一同捍衛公權力，嚴正執法，保障民眾權益。

此外，新北地院庭長楊志雄、新北地檢署重大刑案組主任檢察官謝奇孟、主任檢察官蔡偉逸、新北市警察局土城分局長余昭俊、偵查隊隊長蔡洺彥、督察組組長、清水派出所所長也一同與會，共同研商討論。

檢察長朱兆民強調，對執法人員施加暴力及對機關挑釁之行為法所不容，已指示本署檢察官，對依法執行公務之公務員施強暴脅迫者，情節合於羈押要件，一律聲請羈押；起訴時，請求法院從重量刑，縱法院判決刑度得易科罰金，檢察官仍依情節，不准予易科罰金，一律入監服刑。

朱兆民重申，重申公權力不容挑戰，檢察官當嚴正執法，維護社會秩序，呼籲有心人士別心存僥倖，以身試法。

新北地院院長林輝煌則表示，近日在院檢大門發生民眾衝突事件，媒體報導後不法份子可能趁隙生事，關係到機關人員以及到院檢洽公民眾的安全以及司法尊嚴，院檢警三方會談後，決議將嚴格執行門禁安全措施。

新北市政府警察局局長胡木源表示，為了預防類似維安事件再發生，警察局已通知各分局加強掌握輿情，若發現當事人親友有聚眾滋事的可能，要事通報移送單位的當地警方，以便預置警力防範。

(中時 )