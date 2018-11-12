30年麵攤遭對面店家檢舉歇業 掛紅布條讓老顧客很心酸

2018年11月12日 13:31 中時 張朝欣

檢舉人曾小姐（右）強調依法檢舉卻遭霸凌，將向相關者提告。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮1家30年麵攤因遭對面新開店家檢舉佔用道路，被警方連續開罰而停業，麵攤老闆為此懸掛「對面說要檢舉到我們倒店，感謝大家關心，我們會盡速回復營業」紅布條。檢舉人則強調麵攤影響人車通行才會檢舉，為此店面還被丟雞蛋，並遭許多人在網路上惡言相向，對此將向所有相關者提告。

北港鎮光明路1家麵攤老店最近停業並在麵攤上懸掛「對面說要檢舉到我們倒店，感謝大家關心，我們會盡速回復營業」紅布條，由於麵攤已經營30餘年，價廉物美老顧客眾多，突然歇業引發眾人關心，許多人並在網路留言表示支持麵攤。

麵攤蔡老闆表示，他的麵攤是有稍微超過水溝蓋線，但還不致於阻礙交通，本月初客人把腳踏車停在對面曾小姐店面的隔壁，曾小姐因無法把自己的汽車停在隔壁，便開始不斷的向警方檢舉麵攤佔用道路，最後他被警方開了2張罰單。

蔡老闆說，他開麵攤每天賺不了多少錢，僅夠糊口，被開罰單只好暫時停業，為了讓大家評評理，才會製作布條掛在麵攤上，「30年來與鄰居和睦相處，卻被對面這名新鄰居檢舉，實在很無奈」。

檢舉人曾小姐則訴苦，她在麵攤對面購屋準備開店，屋子整修期間不斷遭麵攤老闆刁難，經過5年才完成整修，卻因麵攤佔用道路，出入、停車都受影響，才會向警方檢舉，外傳她檢舉整條光明路上的小吃攤販是惡意中傷，事實上她只針對面的麵攤。

曾小姐強調麵攤的攤位過於突出馬路，佔用道路是事實，她只是依法檢舉維護自己的權益，沒想到店面卻遭人丟雞蛋，許多人不明究理就在網路上留言辱罵她，讓她身心受創，目前已向警方報案，將對所有惡意留言者提告。

(中時 )