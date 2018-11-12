故宮北院閉館三年 旅行公會：國際少見

2018年11月12日 13:58 中時 李宜秦

立委柯志恩今日在立院質詢時爆料，故宮近日開會，預計109年起將關閉北院3年，把展品移往南院展出，故宮院長陳其南表示「正在評估」。對此旅遊公會質疑，故宮北院閉館的原因為何，國外如大陸故宮、大英博物館、羅浮宮等也常整修，但都是關閉部分區域，整間閉館整修算是鮮少發生。

陳其南表示，目前正在準備評估閉館的必要性，基本上是朝向這樣的方向」。閉館後北院的文物預計會先移往南院展覽，陳其南說，南院現在只有一棟大樓作為展場，明年準備把另一棟行政大樓清出來，把辦公室遷至園區外，在另租一個地方，「預計展場面積會增加一半」。

對於故宮北院閉館消息，旅遊公會全國聯合會擔憂，閉館會再次衝擊觀光。旅遊公會表示，文物移往南院，對旅行團的觀光效益一定會有一定作用，但對於自由行旅客就很難說，無法評估自由行旅客是否願意為了故宮文物特地南下觀賞，且目前國內觀光結構又以自由行漸增、團客漸減，閉館恐會減少總觀光人次。

旅遊公會表示，國外的博物館如大陸故宮、大英博物館、羅浮宮等，也常都會有整修，但都是「穿著西裝改西裝」，只關閉特定區域、逐步修理，除非故宮北院有重大變革，例如整間翻修等需要上百億資金的大計劃，才比較需要閉館，目前陳其南給出的原因尚有些模糊。

另外，陳其南在立院接受質詢時表示，南院的參觀人次跟台南奇美博物館和故宮北院的參觀人次其實差不多，然而旅遊公會表示，這僅是指國旅的參觀人次，若加上國外觀光客就差別很多。

旅遊公會表示，觀光吸引的不只是國人，主要重點還是著重在外國旅客、賺取外匯，陳其南所謂的「參觀人次差不多」是避重就輕、挑對自己有利的數字講，要求故宮給出閉館的合理理由。

(中時 )