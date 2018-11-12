臥床嬤耳內藏蛆 咬破耳膜流濃血

長約一公分長的蛆藏於患者耳內。（陳淑娥翻攝）

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患者耳朵流血，就醫後發現耳內有寄生於貓狗身上的「壁蝨」。（陳淑娥翻攝）
大甲李綜合醫院耳鼻喉科周英樑醫師提醒，家中有臥病在床的長輩，要隨時注意衛生習慣。（陳淑娥翻攝）

長期臥床8旬陳阿嬤月前耳朵流濃滲血就醫，竟發現1隻蛆在耳內，醫生疑蒼蠅產卵所致，從蛆大小研判存在耳腔內1至兩星期，幸經耳膜修補已痊癒。另名5旬李姓婦人因天天與毛孩同眠，不知不覺遭壁蝨寄生耳內，幾天後流血才察覺，婦人嚇了一大跳。

月前外傭發現陳阿嬤耳朵流濃滲血，趕緊前往大甲李綜合就醫，耳鼻喉科醫師周英樑發現，阿嬤耳朵內有東西在蠕動，仔細一看竟是一隻大約1公分長的蛆，在使用顯微手術將蛆取出，從蛆的大小研判，已存在耳腔內有1至兩星期時間，因蛆咬破耳膜且跑至中耳腔內，造成發炎流膿現象。

愛狗的李姓阿婆每天晚上擁毛孩入睡，日前耳朵疼痛不以為意，幾天後竟流血，原來是寄生在貓狗身上的「壁蝨」入侵耳內，周英樑說，「壁蝨」進食吸血時會爬到貓狗甚至人類身上，常見寄生部位在耳朵、指縫等處。

周英樑提醒，家中有臥病在床的長輩，天氣炎熱時要注意通風及衛生習慣，若屋內發現蒼蠅、蟑螂時需特別小心，牠們會選在耳朵內或傷口處產卵，可能會有長蛆現象。另外，喜愛寵物的民眾，雖然平時幫毛孩清洗身體，但仍是要經常檢查是否有寄生蟲，以免入侵飼主身上。

(中時 )

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