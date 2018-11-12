ATP年終賽》被吹違規又輸球 費德勒首戰灰頭土臉

2018年11月12日 13:38 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

尋求個人生涯第100冠的瑞士職業男網名將費德勒（Roger Federer），在英國倫敦O2體育場舉辦的ATP年終總決賽小組賽第一戰踢到鐵板，不但比賽中被主審判了一次違規，最終還以6：7(4：7)、3：6飲恨日本好手錦織圭。

費德勒是在第一盤把球打向觀眾席而收到一次違規警告，並走去跟主審爭論，賽後他說：「主審史坦納（Damian Steiner）認為我在生氣，但當時我沒有生氣，現在我很惱火，是因為我輸球了。」

這場比賽發生34次非受迫性失誤的費德勒補充：「我當時很納悶，所以問主審判我違規的論點是什麼？除此之外，沒有講什麼。」

費德勒原本第一盤領先，但是在獲得盤末點的優勢下，沒有趁勢收下第一盤，反而被錦織圭逆轉戰局，第二盤也是錯過機會，費爸補充：「很不幸的我無法維持領先，成了比賽勝負關鍵。」

錦織圭在這場比賽表現相當沉穩，總算拿下自2014年以來對費德勒的第一勝，賽後他說：「和費德勒比賽總是很大的挑戰，尤其又是第一場比賽，很不好打。」

今年溫布頓男單亞軍、南非好手安德森（Kevin Anderson），小組賽第一戰6：3、7：6（12：10）擊敗奧地利提姆。安德森是1995年費雷拉（Wayne Ferreira）之後，第一位可以挺進到ATP年終賽的南非球員。

(中時電子報)