百億賭資蠢動！警破4件選舉賭盤 賭客狂撒P幣揪賭被逮

2018年11月12日 14:05 中時 胡欣男

警政署在這次專案查賭期間，破獲有關選舉賭盤4件。（胡欣男翻攝）

警政署在這次專案查賭期間，破獲有關選舉賭盤4件，另也發現有第三方支付公司勾結賭博網站，協助收取賭金兌換金錢。（胡欣男翻攝）

賭博網站電子金流示意圖。（警方提供）

九合一大選在即，警政署將查賄、制暴及查緝選舉賭盤列為當前重點工作。繼8月28日至29日執行全國掃蕩選舉賭博專案，再次於11月6日至8日執行全國同步查緝，破獲各類賭博案件796件1631人，其中有關選舉的賭盤有4件6人，除傳統的六合彩組頭開選舉盤之外，也有人在PTT論壇網路上提供賭盤揪賭。

專責電腦科技犯罪偵查的刑事局偵查第九大隊，則溯源追查賭資金流，查出有3家「第三方支付」電子商務公司，涉嫌替賭博網站代收賭金達8億元。共查獲犯嫌127人，查扣現金44萬7000元。初步清查各類賭博投注賭資達新台幣103億5000餘萬元。警方指出，百億賭資是否有涉選舉賭盤，深入清查中。另賭博網站也有詐欺賭客吸金之嫌，依詐欺罪偵辦。

警政署指出，專案期間動員全國各警察機關強力出擊肅清「選舉賭盤」，並將「網路賭博」、「地下運動簽賭」、「職業賭場」、「六合彩組頭」等賭博案類列為重點取締項目。總計查扣現金308萬5745元、支票400萬元。

內政部長徐國勇今天至刑事局視察專案成果，也慰勉檢警的辛勞。他表示，經追查發現，目前賭博為規避警方查緝大量賭資，有結合第三方支付、小額付款等方式兌換的趨勢，賭資金流電子化，因此雖沒查獲大量現金，但可推算出賭資驚人。

嘉義市警局破獲許姓嫌犯經營「六合彩」及「美國職棒」地下簽注站兼營選舉賭盤，並提供選舉賭盤給下游組頭呂嫌及顏嫌下注簽賭案。另彰化縣警局查獲李姓嫌犯於LINE開設選舉賭盤。

特別的是，彰化縣34歲張姓男子於網路PTT開選舉賭盤，開盤縣長得票數，另有國民黨與民進黨縣議員及鄉鎮市長席次比例，賭客以虛擬的P幣下注，1元台幣兌換90元P幣，6日溪湖警分局通知張到案究辦。

(中時 )