一脫成名！昔艷星吐拍三級片背後心酸原因

邵音音曾是70年代知名豔星。(圖／翻攝自東網)

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中時電子報
／綜合報導
邵音音演出電影《官人我要》一夕成名。(圖／翻攝自東網)

香港資深演員邵音音，剛出道時以性感形象聞名，因演出電影《官人我要》一夕成名，成為70年代知名豔星，近日她接受電台訪問，談到過去那段歲月，她坦言不少人都以為她是為錢出賣身體，但其實背後原因很心酸。

邵音音因為拍攝《十三號凶宅》一脫成名，從此她就被冠上艷星稱號，不少人認為她是為錢出賣身體，但其實當時根本沒人跟她說會有裸露鏡頭，還年輕的她只能遵照導演的指示去做，結果電影上映後，幾乎所有找上門的工作，都是要她脫衣服，不脫就沒戲拍，她曾找過其他工作，就算薪水低也沒關係，結果當清潔員都沒人請，影星恬妮勸她不要理會外界批評聲，為錢繼續拍，「我是為了生活拍，每次都很難過，所以我從不看我拍的電影，上街會戴帽，很怕別人認出來。」

後她因為《官人我要》一夕成名，更成為首位華人女星出席坎城影展，不過卻因外媒以「China Doll」形容她，被華媒翻譯為中國娃娃，被台灣當局以共產黨員、間諜為名封殺她，之後沒人敢採訪她、找她拍戲，事業一夕跌到谷底，她坦言回到香港後，曾為此事自殺，因為她認為自己背黑鍋，就連親友都覺得她是間諜，和她斷絕來往。

直到邵音音2007年復出接拍郭子健執導的《野良犬》，獲得金像獎最佳女配角後，才讓她重新獲得肯定，她對人生態度也有所改變，子女也不再介意她當過脫星。

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(中時電子報)

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