金馬準影帝吐心境！邱澤入戲太深難辨真假 鄧超自我對戲太美妙

2018年11月12日 14:22 中時 徐桐炘

鄧超為戲減重並分飾兩角。（金馬執委會提供）

徐崢在《我不是藥神》飾演的老闆徹底展現人性掙扎。（金馬執委會提供）

段奕弘為戲必須克服生理、心理負擔。（金馬執委會提供）

彭昱暢是新生代演員，在《大象席地而坐》展現沈穩演技。（金馬執委會提供）

金馬執委會公開最佳男主角入圍訪談影片，邱澤、段奕宏、徐崢、鄧超和彭昱暢各自分享拍攝和入圍心境，邱澤在《誰先愛上他的》飾演同性愛人剛離世的劇場導演「阿傑」，如何翻轉形象投入該角？「劇場其實是他的執念，他要替他親愛的人做告別式，所以男同志和劇場導演這件事是完全可以融合的，台客則是他的個性。」現實中和人對話時，他甚至分不清現在的反應到底是阿傑的還是自己的，「那時候我就知道我已經是阿傑，不管機器放在哪裡、劇本怎麼改，你就是阿傑。」

在《暴雪將至》飾演工廠保全的段奕宏在片中必須不斷淋雨，他表示一開始相當不適應，「我的眼睛真的眨不開，曾經說服自己眼睛睜不開就睜不開吧！可是這個自然反應是段奕宏，但角色不會，因為他長期生活在那個地方。」所以他必須在自己和尋找的角色間不斷「打架和掙扎」，他自虐的說：「掙扎感越多，我就越知道如何靠近角色。」

徐崢以《我不是藥神》入圍金馬，他感謝表示：「你已經在做自己喜歡的事情，還有人要給你獎和鼓勵，這是開心加上開心。」他雖在片中飾演自私自利的小人物，但他認為恰好能把觀眾帶進故事情節，「因為每個人的人性缺陷都是更容易被理解，但過程中每個人都有慈悲心，跟著角色喚發心底裡的同理心，這也是為什麼觀眾看到最後會落淚。」

鄧超以《影》和老婆孫儷雙雙入圍金馬，他表示：「在張藝謀電影一人演出兩角，自己和自己演戲，就是一個很美妙的事情，所以我從來不覺得苦。」大陸年輕演員彭昱暢以《大象席地而坐》首度入圍金馬，他表示因為故事講的是一天發生的事情，色調和光線必須一致，「每天只有凌晨三點鐘起來去排練，可能一天就排個2、3次，那時候就很苦啊！但是很快樂。」金馬獎頒獎典禮於17日在國父紀念館舉行。

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(中時 )