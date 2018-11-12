ITUC-AP總理事會議在台舉行 陳杰：讓台灣能走出去

2018年11月12日 14:26 中時 陳麒全

本屆國際工會聯合會亞太區（ITUC-AP）第16次區域總理事會議移師台灣舉行，由中華民國全國總工會承辦，與會貴賓有50多位來自25個國家的代表，包括勞動部長許銘春也親自出席開幕式。（陳麒全攝）

這次活動主辦的中華民國全國總工會理事長陳杰表示，透過這一次的活動，來共同創造台灣經濟的發展，讓台灣在國際社會的能見度有所幫助。（陳麒全攝）

中華民國全國總工會理事長陳杰。（陳麒全攝）

本屆國際工會聯合會亞太區（ITUC-AP）第16次區域總理事會議開幕式12日上午於中華航空總部會議室舉行，包括25個國家都派出代表與會出席，這次活動主辦的中華民國全國總工會理事長陳杰表示，透過這一次的活動，來共同創造台灣經濟的發展，讓台灣在國際社會的能見度有所幫助。

本屆國際工會聯合會亞太區（ITUC-AP）第16次區域總理事會議移師台灣舉行，由中華民國全國總工會承辦，與會貴賓有50多位來自25個國家的代表，包括勞動部長許銘春也親自出席開幕式。

許銘春在致詞時表示，能夠在國際工會聯合會（ITUC）與國際工會聯合會亞太區（ITUC-AP）出席會議，意義重大。「我們要特別的感謝ITUC與ITUC-AP幫助中華民國全國總工會可以參加國際勞工大會，我也要感謝ITUC-AP的支持，以及中華民國全國總工會的努力，來主辦這次國際工會聯合會亞太區第16次區域總理事會議，ITUC是世界上非常重要的公會組識，它和ITUC-AP一直不斷的強化亞太地區工會的團結，以及維護勞工的權益，我相信透過這次地區總理事會公開、以及建設性的討論，各工會之間的團結、友誼與合作，都能夠強化，我們也決心要維護勞工的尊嚴，透過大家的合作，可以讓這些目標成真，而且越來越好」。

陳杰表示，「讓台灣能夠走出去」，現在能印證到中華民國全國總工會做得到，因為中華民國全國總工會爭取到ITUC-AP第16次區域總理事會議主辦權，而且這次出席的貴賓，在亞洲太平洋地區共有25個國家、50位代表與會，同時也希望透過這一次的活動，來共同創造台灣經濟的發展，讓台灣在國際社會的能見度有所幫助。

陳杰指出，這次會議大家共同關心的是整個勞工的議題，並且聚焦在「家庭暴力」，並通過年度計畫。台灣本身在1987年通過了「家庭暴力防治法」，到了2007年，也再度修法調整，最主要是關心整個女性勞工，這次的主題是圍繞在家庭暴力的防範，這個部份事實上中華民國早就已經做到了。

針對投信投顧業者近幾年積極爭取勞退新制帳戶開放勞工自選投資，陳杰表示，勞工團體非常關心勞工的權益，提到這個問題，有點感嘆，也不知道怎麼說起，他呼籲政府要確實並落實的照顧勞工朋友，也請資方要共同的照顧勞工。

(中時 )