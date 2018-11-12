預言國民黨會贏很大！沈富雄曝當務之急是...

圖為國民黨中央黨部。（本報系資料照）

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中時電子報
／綜合報導

繼日前稱「這次選舉全台民眾對民進黨厭惡感遠超過想像」後，民進黨前立委沈富雄今天發文稱國民黨要贏了且會贏很大，他說這不是國民黨有多厲害，而是今天的台灣最大黨是「討厭民進黨」！所以國民黨的當務之急是「改造自己成不被討厭的國民黨」。

沈富雄在臉書發表「勝選之夜即改造啟動之時」一文，並表示國民黨要贏了，而且會贏很大！這不是國民黨有多厲害，而是今天的台灣最大黨是「討厭民進黨」！所以國民黨的當務之急是改造自己成不被討厭的國民黨，否則新上任的市長會做得奇累無比，無以為繼。

然而，對於有人認為國民黨要老人退場，世代交替，沈富雄認為資深未必無能，年輕未必有為，只有從體制(Institution)下手，才能自然地汰蕪存菁。他認為中央工作會的成員應該為：一、六都市長、議長。二、非六都縣市長及議長每滿３人，互選１人。三、立法院黨團三長，三長外互選出1/10。（不分區委員排除在外。）。黨員可與金融機構或便利商店建立聯名卡而徹底達到柔性化及內造化。他說從此，不再有阿貓阿狗當上中常委而在堂上大肆咆哮、不再有人在名片印上「中央委員」頭銜，到對岸騙吃騙喝。黨費自動扣繳，財源從此穏定。重要職位全民調，其餘由黨員i-voting，不再有惡質的派系運作。領袖渾然天成，沒有既定「天王」。

「從此，國民黨變可愛了！新敗的民進黨別無選擇，只有跟進」。他說台灣擺脫七十年來列寧式政黨的操作，兩大黨振作了，其他宵小鼠輩自然消失於無形。這是台灣求生的第一步。不過沈說到現在為止，他碰過的人，沒有人相信國民黨會改，徹底地被看破手腳，對他的鍥而不捨，嗤之以鼻、甚至不屑一聽。「但我從未死心，因為體質最脆弱的時候，嚐到大勝的甜頭，此刻不改，更待何時？」

(中時電子報)

沈富雄臉書
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