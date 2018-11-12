大學紛紛減班 這間學校例外！

國立虎尾科技大學火舞社精彩演出，為該校38周年校慶揭幕。（許素惠攝）

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國立虎尾科技大學校長覺文郁（中）等為該校38周年校慶啟動。（許素惠攝）
國立虎尾科技大學38周年校慶，校長覺文郁（左三）率主管切蛋糕。（許素惠攝）
國立虎尾科技大學38周年校慶運動會，校長覺文郁和選手們點燃聖火。（許素惠攝）

國立虎尾科技大學今9月年才增開精密機械科重招五專生，受到業界支持，明年計畫將再增班資訊工程科，呼應產業需求，同時高鐵校區也將陸續進駐啟用，成為創校38周年最輝煌的成果及禮物。

12至16日為虎科大校慶周，系列活動接續登場，由於大力推動海外實習及專業交流，促進多元國際化，積極招收國際專班生，「虎耀國際，航向未來」為今年主題。

虎科大校長覺文郁細數學校喜事，包括高鐵新校區整地排水工程已竣工，明年校慶可能移師新校區舉行，師生表現優秀，彈薪新政策讓老師平均月薪多1萬元，為提升學生住宿品質並給予國際生完善照顧，明年將斥資5億元整建宿舍，可提供900床，預計110年5月完工，社團獎勵金從200萬元提升到300萬元等。

覺文郁表示，該校五專部今年重新招生精密機械科，反應很好，明年預計再增招資訊工程，同樣爭取業界支持畢業就能就業。而飛機工程系更已躍居全國機械動力群的榜首，進得了台科大還不一定進得了該飛機系。

該校16日下午將舉行「新南向國際圓桌會議」，邀請海外姐妹校貴賓與虎尾科大教師群共同探討新南向國際與臺灣高等技職教育推廣相關議題。

當晚由學生會主辦的「校慶演唱會」，邀請戴愛玲、茄子蛋、MATZKA、孫盛希、簡廷芮、邵雨薇、Erika、楊琳等知名藝人蒞臨表演，將在虎尾科大第一校區草坪熱力開唱，邀請社區一起參加。

(中時 )

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