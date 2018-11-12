台北》丁守中：小野昔拍廣告挺扁 應該向國人悔罪道歉

2018年11月12日 14:11 中時 周毓翔 、 季志翔

作家裴在美日前投書本報批評台北市長柯文哲競選總幹事小野過去在中影掌握所有拍片資源，「獨霸著一棵果樹，享有所有的果子及其分配權，到後來，你們不僅不拜樹頭，眼看著人家拿著大斧頭來砍樹」，國民黨台北市長候選人丁守中表示，「裴在美講出來的話反應很多藝術文化人的心聲。」

丁守中也加碼批評小野，丁守中指出，前總統陳水扁以前那個「向上提升」的廣告，就是小野全力推動參與的，小野推薦給社會一個貪腐的總統，有沒有跟國人道歉？小野才應該為了推薦了貪腐總統而向國人「悔罪痛哭」。

《旺旺中時》最新民調顯示丁柯已經打成平手，媒體詢問丁會不會擔心民進黨操作棄姚保柯，丁守中認為，即便要操作，姚的票也不完全流向柯，有些也會流向他；且民進黨如果有黨格，就知道他不能不跟選民做交代，如果執政黨連首都議員都可不顧，議員都可不顧，在首都選舉打假球，那他們政黨形象就毀於一旦。

至於柯文哲質疑丁守中跟姚文智競選經費比他少，還反問「你相信嗎」，丁守中則懷疑柯文哲根本只是照稿念，競選的經費明明就有超過柯，且他不是只公布一張紙，而是厚厚一本包含細項在內的帳冊，「柯文哲可能忘了，丁守中當年就是推動政治人物財產公開陽光法案的立委。」

(中時 )