帛琉第一夫人訪花博 看見家鄉貝類問「肉誰吃掉了？」

2018年11月12日 14:13 中時 陳淑娥

友邦帛琉第一夫人雷黛比（左四）參觀花博后里森林園區，看見家鄉的景觀感到格外親切。（陳淑娥攝）

台中花博吸引如織人潮，第2個周末假日遊客人數更創新高，友邦帛琉第一夫人雷黛比特別於訪台期間參觀，對於花博豐富、多元規劃與展出表肯定，尤其是看到家鄉熟悉的景觀，感到格外親切與開心，還問說「貝類的肉誰吃掉了？」

帛琉總統雷蒙傑索伉儷日前率團來台進行國是訪問，第一夫人雷黛比今日在副市長張光瑤、市府副秘書長、帛琉駐台大使歐克麗、駐帛琉大使周民淦的夫人戴佑珊及外交部禮賓處王華榮公使等人陪同下，參觀后里馬場園區花舞館的帛琉國際室內庭園競賽展位，以及后里森林園區《聆聽花開的聲音》大型裝置藝術及亞太友邦聯合庭園。

參訪過程中，雷黛比詳細聽解說員的講解，看到家鄉的貝類及熟悉景觀，感到格外親切，也開心的旁人分享；張光瑤說，第一夫人看到貝類還問說，「裡面的肉怎麼不見了，被誰吃掉了？」也引起現場人士莞爾一笑。

市府指出，花博后里森林園區33個國際庭園展位中，「亞太友邦聯合庭園」是由帛琉大使館提出的建議，並邀請其他友邦島國索羅門群島、馬紹爾群島共同籌組，透過白沙灘結合水景與熱帶植栽，展現亞太友邦特殊地理環境及生態。

市府表示，台灣與帛琉自1999年12月29日簽署建交公報，兩國邦誼近20年，在經濟、貿易、教育、自然科學、農業科技及醫療等領域合作，交換經驗與資源。這次帛琉加入台中花博參展行列，讓兩國友誼更加緊密，也加深台中市與國際產業文化的聯結與友好關係。

(中時 )