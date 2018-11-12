台灣之光！亞洲馬術青少年錦標賽台中人林子嚴、陳臻摘金奪銀

台灣之光！林子嚴拿下「2018年第三屆亞洲馬術總會青少年國際障礙超越錦標賽」冠軍，亞洲馬術總會副會長Eddy Saddak予以祝賀。（圖／台中市府提供）

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台中子弟兵林昺君在「2018年第三屆亞洲馬術總會青少年國際障礙超越錦標賽」資格賽中拿下銅牌。（圖／台中市府提供）

台中花博在后里馬場打造國際級的馬術競技場，舉辦「2018年第三屆亞洲馬術總會青少年國際障礙超越錦標賽」，共30國60名馬術選手齊聚台中競賽，經過連兩日賽程，最終由台灣地主隊選手，也是台中人的林子嚴與陳臻，分別奪下冠、亞軍寶座，將勝利榮耀留在台灣。

運動局指出，「亞洲青少年國際障礙超越錦標賽」參賽選手年齡為14至18歲，前兩屆分別在2016、2017年由韓國和香港舉辦，第三屆賽事落腳台中，在花博后里園區的國際級馬術競技場盛大展開，地主隊台灣派出15名全國頂尖選手同場較量。

在兩天的賽事中，台灣地主隊共進帳5面獎牌，資格賽中，林昺君率先獲得銅牌，決賽時，戶籍地為台中的林子嚴和陳臻分別以兩回合全部通過，進入jump off（加賽），最終由林子嚴獲得冠軍，陳臻獲得亞軍，科威特Rakan AL HASAWI獲得季軍，選手林貞繼也在決賽第一回合中拿下第6名，台中人在主場奪下勝利，格外令人興奮。

運動局表示，亞洲青少年國際賽，台灣展現過人騎技，尤其在這種國際借馬型式的比賽，馬匹用抽籤，騎手必須面對自已未曾騎過的馬匹，若非平日訓練紮實，很難與馬匹隨即契合，這次選手們的優異表現，讓台灣對未來亞奧運奪牌更具信心。

(中時 )

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