海碩女網賽》李亞軒突破零勝魔咒 明年想靠排名進會內

2018年11月12日 14:23 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

李亞軒奮力揮拍。（資料照/海碩整合行銷提供）

2018台北海碩女子網球公開賽今天進入第二天賽程，地主女單好手李亞軒會外賽最後一輪3：6、0：6不敵捷克選手瑪汀柯娃（Tereza Martincova），無緣會內賽，不過昨天在會外賽獲勝，贏得個人生涯第9度參加海碩女網賽第一勝，還是讓她很開心，接下來還要前往印度拚積分，提前為明年賽季準備。

海碩女網賽從2012年起成為全球第一場WTA挑戰賽，總獎金12.5萬美元，是國內一流的職網賽事，今年參賽陣容更趨堅強，包括世界排名第46的中國大陸好手鄭賽賽、德國籍女子網壇最快發球紀錄保持人莉絲基（Sabine Lisicki）都前來挑戰，台灣兩位青少年女單好手梁恩碩、葛藍喬安娜也獲得大會提供外卡，直接進入會內賽，希望替地主留下佳績。

目前世界排名272的李亞軒，雖然才23歲，但是在兩位「後浪」梁恩碩、葛藍喬安娜面前，還是前輩，今年是她第9度問鼎海碩女網賽，單打會外賽開始，第一輪扳倒資格賽頭號種子、日本選手清水綾乃，拿下個人在海碩盃首勝。

儘管今天會外賽第二輪飲恨捷克選手，李亞軒還是相當樂觀，表示：「雖然比數看起來有點懸殊，但是過程中和對手好幾次拚到『丟士』，也是很拚。自己最近也在嘗試不同的打法，不像過去在底線後等球來，而是往前多踩上一步，感覺還不錯，有朝成功的方向前進。」

李亞軒還開玩笑說：「還好今年單打外卡給兩位小將，不然我壓力會很大，梁恩碩和葛藍喬安娜都是值得期待新生代好手，特別是恩碩，年僅18歲就在今年亞運拿到女單銅牌，我到現在還沒嘗過亞運參賽滋味呢！」

李亞軒這次海碩盃還會和梁恩碩搭配女雙，這是兩人第一次合作，李亞軒補充：「為了膝蓋著想，自己只能單、雙打二擇一，目前主要攻單打，雙打基本上沒在碰，就順其自然吧！」

李亞軒補充，海碩比賽結束後，要前往印度以賽代訓一個月，「最多打4站ITF（國際網總）比賽，希望能多搶點世界排名積分，不但尋求參加四大賽會外賽出賽機會，也期許明年海碩盃直接靠自己的世界排名獲得會內賽資格！」

(中時電子報)