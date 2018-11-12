日JAXA首度成功回收太空膠囊 從國際太空站帶回實驗材料

2018年11月12日 14:26 中時 黃菁菁

搭載(國際太空站)ISS的實驗材料之小型太空密封膠囊首次返回地球，日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)12日在成功回收太空膠囊後表示，「回收的太空膠囊狀況非常良好」，這是運用日本技術，首次將ISS的實驗材料帶回到地球。

這次回收的太空膠囊是從高度約300公里的太空空間中，從無人補給太空船「鸛」7號機脫離。上午6時38分左右，在北陸地方附近的上空約100公里的高空進入大氣層，通過日本上空之後，於11日清晨7時5分落在小笠原群島的南鳥島外海，10時25分左右由在附近待機的調查船回收。

JAXA表示，太空膠囊載回的實驗材料是在無重力空間下形成結晶的特殊蛋白質，使用保冷劑與隔熱容器使4攝氏度的溫度維持一周左右，這次回收的狀況非常好。13日將從南鳥島將太空膠囊送往茨城縣筑波太空中心進行詳細的分析。

日本以往的太空膠囊回收工作都是仰仗美國和俄羅斯的太空船，這次是運用日本自身的技術，首次回收成功。

日本無人補給太空船「鸛」是用在運送電池、日用品等物資到國際太空站的補給船，全長約10公尺，直徑約4.4公尺，呈圓柱形。

「鸛」是利用用H2B火箭發射，自2009年9月發射1號機以來，約每1年半發射1次，到9號機完成使命。2021年度將由費用更低、運輸能力更強的後續機型「HTV-X」取代。

(中時 )