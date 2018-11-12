教部：106、107學年共增設公共化幼兒園656班

2018年11月12日 15:14 中時 林志成

為提供價格合理、品質有保障的教保服務，教育部努力增設公共化幼兒園（含公立幼兒園及非營利幼兒園），根據最新統計，106學年及107學年共增設公共化幼兒園達656班，增加約1萬7000餘個供應量。

教育部統計，105學年約有18萬2000餘個公共化教保服務供應量，經教育部與各縣市政府的努力，截至10月31日止，106學年及107學年共增設公共化幼兒園656班，其中，增設公立幼兒園計371班（增加約9萬5000餘個供應量）、非營利幼兒園計285班（增加約7700餘個供應量）。

為能進一步減輕家長負擔，107學年起，就讀6都以外之15縣市公立幼兒園的幼兒，入學即免繳學費；就讀非營利幼兒園的幼兒，家長每月繳交費用不超過3500元，第三胎以上子女每月再減免1000元；至於低收入戶及中低收入戶家庭子女，就讀公立及非營利幼兒園者，入學均免繳費用。

教育部預計在106年至108年續增設公共化幼兒園（班）1247班外，也自110年起優先於尚無附設幼兒園或非營利幼兒園的公立國小設置幼兒園，達到國小笑笑有幼兒園的原則，預計在110-111年再增設公共化幼兒園1000班；合計106至111年可增加2247班，提供6萬個就讀公共化幼兒園機會。

(中時 )