高雄》韓國瑜三山會第三場 14日「岡山圍爐」戰！

2018年11月12日 14:53 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底選舉倒數12天，其中高雄市長選舉更讓國民黨候選人韓國瑜努力選成五五波，也被外界看好能翻轉民進黨長期執政的大高雄地區，由立法院前院長王金平主辦的「三山之友會」，在10月26日首場鳳山大造勢湧入五萬人後，緊接著在11月8日旗山場也湧入三萬人，而第三場更將在後天11月14日在岡山舉行。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚將赴桃園和同黨的桃園市長候選人陳學聖在桃園市陽明運動公園舉行合體造勢。

另外，韓國瑜未來數日高雄造勢活動如下：

【支持陳學聖-桃園大翻轉】

時間：11/12（星期一），晚上6點-8點

交通方式：桃園後火車站步行約10鐘

地點：桃園區陽明運動公園

【三山之友會岡山場-韓國瑜翻轉高雄】

時間：11/14（星期三）晚上7點開始

交通方式：離岡山火車站步行約15鐘

地點：高雄岡山河堤公園

【選前超級星期六】

時間：11/17（星期六）晚上6點30分開始

交通方式：搭乘捷運到鳳山西站1、2號出口

地點：高雄市議會旁廣場、衛武營旁空地

【韓國瑜選前之夜】

時間：11/23（星期五）晚上6點30分開始

交通方式：乘捷運至凱旋站3號出口

地點：高雄台糖物流園區、(高雄市前鎮區成功二路4號)

(中時電子報)