2018選舉 口罩是最夯文宣品

口罩達人鄭永柱說，今年選舉不少候選人都選擇口罩當競選小物。（鐘武達攝）

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田中華新醫材公司選舉期間接獲的口罩訂單來自全國各地。（鐘武達攝）

近來空汙議題受重視，「口罩」也成了這次選舉候選人最愛的文宣品，口罩達人華新醫材董事長鄭永柱說，該公司今年接獲的選舉訂單超過100萬片，約是2014年的兩倍，候選人採購的醫用口罩每片只需2至3元，可說送者少負擔、受者很實惠。

鄭永柱指出，最近幾年台灣的空汙並沒有明顯更惡化，但由於空汙問題的普遍受到重視，為此有越來越多的民眾習慣戴口罩，目前台灣平均每人每年使用的口罩約有30片，不過，還遠不及日本的50片。

他說，今年選舉空汙議題發燒，不少候選人都選用口罩作為競選小物，除了彰化縣，甚至還有來自台北市議員支持者的訂單，目前全台有10多家合格的口罩製造廠商，如以每家銷售100萬片計算，估計今年9合1選舉幾乎從大人到小孩每個人都可以拿到，他強調，這還不包括地下工廠生產的廉價口罩。

鄭永柱表示，口罩有分種類與等級，候選人採購的都是最基本款的醫療用口罩，附帶裝填文宣的工資，每片價格最高不超過3元，由於既經濟又實惠，之前候選人的訂單是絡繹不絕，廠商還因一度消化不了，不敢接單。

最近東北季風吹起，全台各地都有霧霾發生

，空氣品質很糟糕，鄭永柱強調，即使一般口罩無法完全過濾PM2.5，但至少還是有相當程度的防護效果，為了健康，出門在外最好還是把口罩戴上。

(中時 )

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