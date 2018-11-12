三地門鄉7千族人僅2個醫師 他得醫療典範獎還說是幸運

2018年11月12日 15:15 中時 鄭郁蓁

「可以回到故鄉服務，反而是我最大的幸運」，屏東縣三地門鄉有7696位居民，鄉內共十個村，卻只有兩個村有醫師，另外八個村好比無醫村，其中一名在衛生所擔任主任的家醫科醫師謝德貴，台大醫學系公費畢業後，就回到出生的故鄉屏東服務，三十多年來，每周巡迴十個村為村民看病，捨棄到市區當官，默默守護三地門排灣族人為醫療奉獻，今天獲得總統蔡英文頒發醫療典範獎。

中華民國醫師公會全國聯合會今天舉辦第71屆醫師節資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮，包含總統蔡英文、衛福部長陳時中今天都出席。今年共表揚19位醫療典範獎得主，以及1千015名奉獻醫界40~70年以上的資深醫師。

1996年就在屏東三地門鄉衛生所擔任家醫科醫師的謝德貴「魯祿萬 勞觸」，同時也是表示三地門鄉的頭目，他說，整個三地門鄉就有七千多位居民，卻只有兩個執業醫師，有八個村形同無醫村，居民看病就要想辦法跋涉20公里到市區醫院就醫，因此大學時明明可考上台大牙醫系，但為了服務自己家鄉，毅然決然選擇公費回到故鄉。

謝德貴表示，原住民對疾病健康還有很多迷思，例如就常發生女性居民要檢查子宮頸疫苗時，卻寧可多年不做，也不讓他檢查，「只因為我是頭目，她認為會為頭目觸霉頭」；還有病患因為怕痛，不願意做血糖檢查，都讓他莫可奈何，只能透過護理師加強宣導，改變居民觀念。

而偏鄉醫療資源不足問題依然嚴重，他說屏東就有八個山地鄉，預算卻非常有限，如光是麻醉藥就申請不到，有癌症患者從醫院回鄉後，每天在家痛不欲生，卻因沒有麻醉藥減輕他的苦痛，只能眼睜睜看著她痛，讓他非常無奈。但他本著能救一個是一個的心情，每周巡迴十個村為村民看病，就連得獎的前一個晚上，還看病到深夜十一點。

回憶當初選擇從醫這條路，他說就是因為看到偏鄉醫療資源的不足，多年前他的弟弟因為日本腦炎，需要立刻送醫，但村上沒有醫師，只能以「流籠」過河送到醫院，沒想到才到醫院，弟弟就撐不住而離開，讓他決心走上醫師這條路。

對於能回到故鄉，他稱，是最大的幸運，「比起其他公費生可能身不由己，只能被任意分派」，能回到家鄉服務族人，他認為是最大的榮耀。

(中時 )