高雄》金曲歌后替陳其邁站台開唱 遭韓粉圍剿灌爆臉書

金曲歌后詹雅雯到陳其邁場子演唱，遭到韓粉圍剿攻擊。（圖／翻攝自詹雅雯臉書）

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中時電子報
／綜合報導

台語歌后詹雅雯昨（11）日現身高雄旗山的陳其邁市長候選人造勢大會，一連演唱兩首經典歌曲，沒想到引發韓國瑜粉絲不滿，群起到詹雅雯臉書留言，甚至傳出詹雅雯有在現場批評其他候選人的言論，最後詹雅雯經紀人緊急出來滅火，強調「絕對沒有批評任何候選人的言論」，也呼籲大眾理性看待藝人商業演出。

網友大批湧入詹雅雯臉書，也讓經紀人親上火線澄清。（圖／翻攝自詹雅雯臉書）

詹雅雯參加昨日陳其邁「旗美大團結」造勢活動，現場演唱「愛拼才會贏」以及「今年一定會好過」，沒想到臉書韓國瑜網軍後援會出現民眾發文：「詹雅雯既然是綠蟲，剛看了陳其邁造勢會，怎麼善良的女人，也是挺綠，但為韓總不要去他粉絲區留言。」這樣的一番言論，讓韓粉直接灌爆詹雅雯臉書，認為她是挺陳的藝人。

不少韓粉到詹雅雯臉書留言開罵，「我真的很心痛 決定不再支持你了，也不聽你的歌了」、「我阿嬤決定把你的唱片都丟掉」、「藝人不要參與政治」。

網友在韓國瑜後援會留言，阿嬤要把詹雅雯唱片丟掉。（圖／翻攝自詹雅雯臉書）

詹雅雯經紀人趕緊出來澄清，「我們尊重大家的想法，台灣是一個言論自由的國家我們不會刪除任何留言。」也強調就只是音樂分享的商業演出，並沒有支持或替任何人站台。

詹雅雯經紀人親上火線澄清，並表示詹雅雯只是去唱歌。（圖／翻攝自詹雅雯臉書）

最後才有理智網友留言，韓總去溪洲輔選時，詹雅雯也有去。甚至貼出詹雅雯在藍營候選人活動唱歌畫面，讓不少網友轉而向詹雅雯道歉，「雅雯老師加油，妳是最棒的，永遠支持最有善心的偶像。」

(中時電子報)

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