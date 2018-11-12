新竹》力挺謝文進 運將轟林智堅封街辦活動不能帶動經濟

新竹市長候選人謝文進陣營召開 「作秀市長」記者會，計程車司機蔡銀文（左）現身說法。（羅浚濱攝）

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新竹市長候選人謝文進陣營召 「作秀市長」記者會，計程車司機蔡銀文（左）在片中訴說計程車司機的心聲。（羅浚濱攝）

「林智堅整修公園綠地，封街辦活動，不能帶來經濟效益！」新竹市長候選人謝文進競選總部12日發布「聽見新竹的聲音」CF，片中計程車司機蔡銀生現身說法，指新竹市「進步太慢等於退步！」蔡銀生說，全市有1千5百多名計程車司機，林智堅不時封街辦遊行、派對跟嘉年華，很多市民都在抱怨交通管制，火車站前廣場禁止計程車排班攬客，造成老弱婦孺搭車不便，更讓運將生計雪上加霜。

蔡銀生代表運將的心聲說，計程車不能在火車站前排班攬客，在全台灣只有新竹市，經濟經景不好，運將們為了生活，每天要工作14小時，新竹沒有大建設，怎麼能夠拚經濟！

蔡銀生指他觀察幾位市長候選人後，選擇支持做事實在、認真服務有執行力的謝文進，相信謝文進當選市長，一定會幫助基層勞工和計程車司機拚經濟，過好日子。

謝陣營總幹事吳錦川表示，計程車司機們每天緊握著方向盤，因民進黨執政看不到有方向的未來，每天抱著不確定、奔波的辛苦，把車子當作餐桌、枕頭，為的就是全家人的幸福。

吳錦川說，謝文進從政以來為民服務不為己私，做新竹市長一定是一個能夠彎腰傾聽民意、體恤勞工朋友的好市長。

(中時 )

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