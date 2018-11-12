棄50萬月薪轉戰歌壇！廖柏雅自曝內在美

2018年11月12日 15:36 中時 尤嬿妮

廖柏雅今辦發片記者會。（羅永銘攝）

廖柏雅（右）今辦發片記者會，袁詠琳到場力挺。（羅永銘攝）

歌壇新人廖柏雅今(12日)舉辦《Super human超人類》發片記者會，年僅25歲的他帥氣有型更拉得一手好小提琴；在溫哥華長大的他畢業於美國茱麗亞音樂學院，出社會後在美國靠演奏賺錢，最多一個月接近30場、月收破50萬台幣，後來決心返台出道當歌手，空閒時教小提琴及英文，靠零星收入及原有的存款生活。

他為了挑戰流行音樂、放棄古典樂，回台發展四年、單身三年的他，聊起前任女友，他表示與對方是同學，分開後已很少聯絡。儘管身邊不乏認識好對象的機會或是有有朋友介紹，但最後還是無疾而終，廖柏雅笑說：｢可能我真的無法一心二用吧！出社會後有機會發片，我想好好衝刺，所以無心在談戀愛上面！他喜歡個性陽光活潑、有幽默感且懂得自嘲的女生，透露圈內藝人中很欣賞吳映潔（鬼鬼）。

他好友袁詠琳到場力挺，送上鮮紅色「超人內褲」，超緊size讓廖柏雅哭笑不得，「我平常有健身的習慣，怕三角不太方便，所以都穿四角緊的。」受訪聊到內褲話題，他羞說自己平常穿的內褲類型比較運動一點，「喜歡健身，怕三角不太方便，四角是緊的，我還滿喜歡鮮豔的顏色，會有一些緊身褲」。

(中時 )