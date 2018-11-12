六都民調 綠營兩都底定 藍營有望奪台中高雄

2018年11月12日 15:31 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰只剩最後12天，藍綠兩黨廝殺激烈，六都到底鹿死誰手，已成全台關注焦點！目前民進黨除了桃園和台南局勢大致底定外，國民黨則穩住新北，台中、高雄和台北則為五五波焦土戰，將成為藍綠兩黨最終的決戰地。

據《ETtoday新聞雲》六都最新民調顯示，在台北市方面，國民黨候選人丁守中支持度36.8%，而台北市長丁守中支持度則為38.4%，兩人僅差距1.6%，呈現五五波態勢。

而在新北方面，國民黨候選人侯友宜支持度為39.9%，民進黨提名的蘇貞昌為34%，雖然侯友宜依舊維持領先，但兩人差距僅為5.9%。

而民進黨最穩的桃園和台南部分，民進黨籍的桃園市長鄭文燦支持度45.9%，國民黨的陳學聖為27.6%，鄭文燦依舊遙遙領先。台南市方面，民進黨提名的黃偉哲支持度為30.5%，遙遙領先國民黨的高思博的19.1%及無黨籍林義豐的17.6%。

至於全台最注目的五五波區域，在高雄市方面，國民黨候選人韓國瑜支持度42.6%，民進黨的陳其邁為36.6%，兩人差距6%。台中市部分，國民黨候選人盧秀燕支持度45.4%，民進黨現任市長林佳龍則為31.7%，盧秀燕領先將近13%。

這次民調是《ETtoday》於2018年10月30日至11月8日間，以網路與電話訪問對設籍六都年滿20歲以上民眾進行調查，有效樣本數為6,376份，信心水準為95%，抽樣誤差為正負1.2%。

(中時電子報)