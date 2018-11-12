鞏俐避談4年前砲轟金馬 放話對舊愛張藝謀「六親不認」

2018年11月12日 15:35 中時 徐桐炘

李安和鞏俐共同出席記者會。（粘耿豪攝）

第55屆金馬獎評審團記者會於12日舉行，金馬獎主席李安和評審團主席鞏俐等人共同出席，李安表示當初執委會開出評審預想名單時，一見到鞏俐的名字就說：「這個好，可能嗎？她會來嗎？」李安認為以鞏俐的眼界和資歷，能參加金馬獎將是很大的榮幸，執委會主席聞天祥也認為值得一試，李安表示：「她可以說一口答應，非常感動。」大讚鞏俐充滿誠意且痛快的接受邀請。

本屆評審包含黃志明、許月珍、林書宇、陳竹昇、陳珊妮、陳博文、柯星沛、曾偉禎、游乃海、李耀華、蔡珮玲、白睿文（Michael Berry）。（粘耿豪攝）

鞏俐4年前在金馬沒拿下影后，曾重批金馬缺乏公正和專業，她今再三強調：「每個人就一票，只要有我鞏俐在這，這就是個公正的平台，」舊愛張藝謀的電影入圍12項大獎，她也強調：「沒有好友壓力，這方面我六親不認。」但被問當年放話不再來，如今卻願意擔任評審團主席，中間心境如何轉折？她不願正面回應此題，僅表示：「這件事很長，私下有機會看到我的話，我們慢慢聊。」

鞏俐非常感謝李安邀請自己當評審團主席，「謝謝對我的信任，當初接到邀請還問：『真的嗎？』我說一定要去，為亞洲電影做些事情。」但她最近在紐西蘭拍《花木蘭》，差點因拍攝延期來不了，對方劇組還說要打給李安幫她請辭，但她立刻回拒：「給誰打電話都沒有用，不管你拍不拍完，你要把我的戲拍完，我一定要去金馬獎，紐西蘭3日拍完就立刻飛來。」

曾任坎城影展評審、柏林影展、威尼斯影展和東京影展評審團主席，此次擔任華語電影盛事金馬獎的評審團主席，鞏俐坦言心情從未如此緊張過，除了評審團成員眾多，「這個大家庭很大，有17位，和其他7位、9位很不同。」她表示一開始1天看4片有點緩不過來，但現在發現能感動自己的電影很多，甚至在看片前先喝好水、去洗手間，不希望錯過電影任何鏡頭和每個演員的一絲表演。

本屆評審包含黃志明、許月珍、林書宇、陳竹昇、陳珊妮、陳博文、柯星沛、曾偉禎、游乃海、李耀華、蔡珮玲、白睿文（Michael Berry）。金馬獎頒獎典禮將於17日在國父紀念館舉行。

(中時 )