東森購物雙11傳捷報 業績破2億創19年歷史新高

2018年11月12日 15:42 工商 張佩芬

東森集團創辦人王令麟親自擔任東森購物董事長。圖：業者提供

東森購物雙11業績傳捷報，中午單單網路通路，第一個小時業績就已經突破千萬，單日業績突破1.4億，再度寫下15年來開站以來單日業績最高紀錄。全通路包含電視、型錄和電話行銷等，業績共突破2億，順利達成倍數成長的業績目標。

東森購物觀察11/11當天網路流量，從凌晨零時到中午，流量是平時的三倍，業績是去年同期四倍。於凌晨0時到2點流量最高，整體流量都在壓力測試可接受範圍，網頁瀏覽操作正常，並無發生當機情況；觀察網路銷售的商品分類，以3C跟家電類別的成長最高，以3C類別iPhone、iPad銷售第一，米家掃地機器人銷量較平日成長6倍，安卓系列手機也較平日成長5倍。

當天出現5位百萬刷手，刷最高金額的高達205萬，買了60件商品，其次是161萬和135萬，這5位百萬刷手幾乎都是購買APPLEiPhone、iPad和Samsung Galaxy為主。

東森購物網銷售排行第一名SanDisk Ultra microSDXC 128G記憶卡、再來依序為Pure Smile CHOOSY兩用水嫩浸透唇膜、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、韓國熱銷泡沫炸彈清潔霸、米家石頭掃地拖地二合一機器人、台酒生技精力湯雙11搶購組、美國NASA2000x防彈咖啡燃so組。

東森購物觀察當日消費的會員輪廓，女性佔7成，男性佔3成，新會員較平常日成長了16%，停滯會員成長31%，可見雙11促購的魅力，激勵停滯會員回來消費，雙11確實有打動消費者的心。

東森購物 10 月合併營收為 13.3 億元，較9月份增加 24.6%；前 10 月合併營收來到 132 億元，年增 17%，稅後純益 4.71 億元，年增幅更高達 74%，每股純益 (EPS)4.62 元，全年獲利將優於去年且創新高，未來面對海外市場還會有更多布局計劃。

電商盛事雙十一來臨前，東森購物為達業績雙倍成長砸下重本，在國慶節的前哨戰 10 月 8 日舉辦暖身特別日，祭出 LINE Points 點數回饋，再配合刷卡金回饋、東森幣10%回饋，單日營收衝上 1.2 億元，11/11業績一舉衝上1.4億再寫新頁，是東森購物網開站 15 年以來單日業績歷史新高。全通路業績則是突破2億，創19年開台歷史紀錄。

全球最大美妝品牌跨境電商草莓網，自今年五月接手，在全球電子商務中心王志仁執行長的帶領下，業績突飛猛進，雙11交出亮麗成績單，草莓網台灣區營業額69.1萬，較去年同期成長2022%，不論是營業額，在件數、訂單數和客戶數方面，都是大幅度的成長。

11/11當天電視購物舉辦180秒剁手亂賣會，全新型態的電視購物呈現方式，180秒銷售一樣商品，一賣完就立刻換商品賣，商品輪番上陣，全是破盤價1,111元，銷售節奏快，刺激又有趣，從晚上八點到十點，短短二小時的時間，共銷售30項商品。用1,111元帶走168包的蒲公英衛生紙，平均一包衛生紙只要6.6元，限量500組180秒銷售一空。

台酒生技精力湯搶購價1,111元，賣出1,069組，業績超過百萬，當天瞬間電話爆大量，客服人員接電話接到手軟，在PTT也引起鄉民熱烈討論，有人說：蒲公英衛生紙168包1111元，打語音還折100 感覺真的在亂買；有人說：傳統電視購物找猛男來銷售，比電商更有創意。東森購物表示：電視通路當天出貨量超過3萬件，較平日成長50%。

東森購物預計雙11檔期活動，將大手筆狂灑超過1,200萬的東森幣，搶攻點數經濟，東森幣一枚等同一元，勢必加強會員黏著度，年底再創業績高峰。

(工商 )