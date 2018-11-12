新竹》謝文進陣營批林智堅是「作秀市長」

2018年11月12日 15:39 中時 羅浚濱

新竹市長候選人謝文進陣營12日召開「作秀市長」記者會，舉林智堅日前在青草湖公園舉辦啟用典禮是在作秀，審計室決算報告指新竹市重大公共建設整體預算執行率偏低，可見林智堅執行市政建設效率低落。

謝陣營主任委員李宏生以圖片說明林智堅日前在青草湖公園舉辦啟用典禮，好好的水泥路面及水溝蓋，典禮1小時結束後全部敲掉廢棄，場一片凌亂，證明林智堅是只會剪綵、浪費公帑的市長。

李宏生說，林智堅喜歡辦開工及完工典禮，把一個工程分幾部分來辦，或連幾10萬的小工程也要辦典禮，純粹是為作秀而耗時耗力，造成全面行政工作的遲緩。

李宏生根據審計部新竹市審計室查核新竹市政府106年度決算報告書指出，新竹市重大公共建設計畫整體預算執行率偏低，平均執行率僅 42％，經濟發展支出編列37.7億元，決算實現數僅13億元。

也就是說，當年度經濟發展建設計畫只完成3分之1，從此可看出林智堅領導的市府團隊，市政建設執行效率是何等低落。

李宏生公佈兩項謝文進的政見主張，首先是「老舊傳統市場須全面改建」，強調謝文進是針對傳統市場的基本需求重新和功能性再造，林智堅的市場改造計畫，只是進行外牆拉皮及內部裝修等表面工作。

此外，謝文進做市長要「持續推動汙水下水道建設工程」，李宏生指汙水下水道建設的普及與否，是一個城市建設進步的指標，批林智堅只重路平的維持，對下水道工程非常消極，讓城市基礎建設工程幾乎停滯，尤其是東區市民非常不滿。

如果謝文進做市長，一定會積極推動全市汙水下水道的建設，林智堅不做，就由謝文進來做

(中時 )