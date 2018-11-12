新竹》謝文進陣營批林智堅是「作秀市長」

新竹市長候選人謝文進陣營召 「作秀市長」記者會，主任委員李宏生（右二）公佈謝文進「老舊傳統市場須全面改建」的政見。（羅浚濱攝）

友善列印
中時
羅浚濱

新竹市長候選人謝文進陣營12日召開「作秀市長」記者會，舉林智堅日前在青草湖公園舉辦啟用典禮是在作秀，審計室決算報告指新竹市重大公共建設整體預算執行率偏低，可見林智堅執行市政建設效率低落。

謝陣營主任委員李宏生以圖片說明林智堅日前在青草湖公園舉辦啟用典禮，好好的水泥路面及水溝蓋，典禮1小時結束後全部敲掉廢棄，場一片凌亂，證明林智堅是只會剪綵、浪費公帑的市長。

李宏生說，林智堅喜歡辦開工及完工典禮，把一個工程分幾部分來辦，或連幾10萬的小工程也要辦典禮，純粹是為作秀而耗時耗力，造成全面行政工作的遲緩。

李宏生根據審計部新竹市審計室查核新竹市政府106年度決算報告書指出，新竹市重大公共建設計畫整體預算執行率偏低，平均執行率僅 42％，經濟發展支出編列37.7億元，決算實現數僅13億元。

也就是說，當年度經濟發展建設計畫只完成3分之1，從此可看出林智堅領導的市府團隊，市政建設執行效率是何等低落。

李宏生公佈兩項謝文進的政見主張，首先是「老舊傳統市場須全面改建」，強調謝文進是針對傳統市場的基本需求重新和功能性再造，林智堅的市場改造計畫，只是進行外牆拉皮及內部裝修等表面工作。

此外，謝文進做市長要「持續推動汙水下水道建設工程」，李宏生指汙水下水道建設的普及與否，是一個城市建設進步的指標，批林智堅只重路平的維持，對下水道工程非常消極，讓城市基礎建設工程幾乎停滯，尤其是東區市民非常不滿。

如果謝文進做市長，一定會積極推動全市汙水下水道的建設，林智堅不做，就由謝文進來做

(中時 )

台北》「小台北」模擬投票出爐 … 新竹》林智堅提教育政策 深化新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。