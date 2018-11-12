新竹》林智堅提教育政策 深化新校園運動、整建4大運動場館

2018年11月12日 15:44 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅12日提出「教育扎根計畫政策」，提供給下1代更好的教育學習環境以及知識的遊樂地。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅（中）12日提出「教育扎根計畫政策」，提供給下1代更好的教育學習環境以及知識的遊樂地。（陳育賢攝）

為了讓孩子擁有更好的未來，新竹市長候選人林智堅12日發表「教育扎根計畫政策」，未來他將以新校園運動、通學步道等政績為基礎，持續提升師資人數、閱讀、體育等資源，還要新設、整建4大體育場館，提供給下1代更好的教育學習環境以及知識的遊樂地。

今天的教育政策記者會，有包括田中央建築事務所建築師黃聲遠、建築師郭聖荃，競選總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏、市議員李妍慧、林盈徹，市議員候選人劉康彥、曾文濤、陳雪慧、賴稟豐、鄭美娟都到共襄盛舉。

黃聲遠並分享其打造教育空間的訣竅，他說，與新竹市政府的合作經驗，在校方師長及家長、學生身上學習到很多東西，建築界很多朋友也發現，新竹市政府可以針對價值跟理念進行討論，相對開放許多，規畫校舍不再只是聽別人的意見來做事，而可以想像自己要的生活是什麼樣子。

林智堅指出，孩子是城市未來的主人，教育工作格外重要，新竹市很特別，14歲以下人口高達18％，平均每5個人裡面就有1個孩子，因此他上任後積極打造兒童城市，於兒童教育領域積極投入資源與建設，是新竹市領先其他縣市的重要成果，在各項媒體評比中，「教育與文化」多次獲得「非6都第1」。

林智堅說，過去許多老舊校舍改建，都以單一建築物來思考，與其他校舍有很大落差，為提供優質學習環境，新竹市是少數投入美學、整體規畫並以專案計畫推動校園興建的地方政府，投入經費已超過31億元。

建設成果包括新建關埔小學與華德福實驗學校，並改建22棟老舊校舍，以關埔國小為例，教室與教室形成聚落的關係、走廊寬敞，並有大屋簷，孩子不論陰晴都可以活動，讓校園成為孩子親近大自然的知識遊樂地。

他認為，在孩子的教育中，閱讀和體育環境格外重要，孩子只要透過閱讀，就可以吸收到他們想獲得的知識，而體育習慣的養成，能給予孩子強健的體魄。

閱讀方面，除了改善12所學校圖書館、增加圖書資源，還向教育部爭取2000萬，設置6座社區共讀站，另外，「新竹市總圖書計畫」也將是未來4年內的重點建設之1。

林智堅表示，教育扎根計畫有許多面向，未來他將持續提升各項資源，包括他已成功向教育部爭取，未來國中教師員額編制將從2人提升為2.2人。

另外，他也持續改善通學步道，希望孩子上下學有1條更安全的路，再現父母親的兒時記憶，讓現在的孩子也可以「走路隊」回家路

此外，教室降溫計畫，為了讓孩子有舒適學習空間，預計每年投入1.5億元，3年共4.5億元，成為非6都第1個全市公立國中小裝設冷氣的縣市。

體育扎根方面，未來將透過增加教練與防護員數量、升級體育設施、新建體育場館，提升體育環境。首先，他上任後已增聘3成專任運動教練，未來將持續新增，也將引入專業的健康照護人員，預防運動傷害與復健。

同時也將投入1.2億提升學校體育設施，包含翻修跑道、整建風雨球場，目前已向教育部爭取經費新建竹蓮、青草湖及水源國小3處的風雨球場，最後還將加強體育場館資源。

(中時 )