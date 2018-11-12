外媒：陸或再公布政策扶持汽車銷售

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路透報導，香港星展銀行12日指出，受到中美貿易戰及中國經濟放緩等因素影響，今年前10個月中國汽車行業銷售轉差，尤其第3季顯著走弱；在去年同期基數較大下，第4季銷售亦將面對較大挑戰，預計中國政府會在觀察市場情況後，考慮是否公布新一輪政策扶助行業。

星展銀行（香港）香港及中國汽車行業分析師梅少瓊表示，汽車佔大陸零售銷售比重比例較大，約占3成左右，所以其銷售低迷也影響了整體的消費市場氣氛。

她指出，過去大陸居民主要用現金購買汽車，但現在已轉為利用信貸購車，自年中多個P2P網貸平台倒閉後、消費氣氛轉弱加上中美貿易戰的影響，汽車銷售轉弱。

中國汽車工業協會稍早公佈，今年1～10月汽車銷量年減0.1％，而10月份年增跌幅達11.7％，延續7月份以來的低迷走勢。

梅少瓊表示，去年第4季大陸汽車銷售相當高，因為當時有車輛購置稅降至7.5％這政策的幫助，但今年則已回復到10％的稅率。所以不少人去年第4季已買車，在基數效應下，今年第4季的汽車銷售未必能達到去年同期那麼好的增長。

不過，她也說過去中國政府也曾多次在汽車市場低迷時公布政策扶持行業，例如2009～10年時曾推出多項政策如將車輛購置稅減半、「汽車下鄉」、舊車置換補貼等。

但梅少瓊認為這次政府可能會謹慎些，雖然自今年7月以來大陸汽車銷售已達跌4個月，但政府有可能仍在觀察市場情況；假如未來幾個月市場表現仍然欠佳，有可能會公布新一輪的政策拉動行業，而降低車輛購置稅對市場的拉動會較大。

(工商 )

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