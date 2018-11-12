花蓮》「花蓮挺美」志工團站街頭 力挺楊華美上壘

2018年11月12日 15:43 中時 范振和

花蓮縣議員候選人楊華美拿出志工樹形圖，闡明參選政見。（范振和攝）

花蓮縣議員候選人楊華美（左二）等人對競選歌曲《花蓮挺美》挺有感 。（范振和攝）

「花蓮狹長如扁擔，祖先一肩扛，努力打造我們的故鄉。」這是專為縣議員候選人楊華美創作的競選主題曲─《花蓮挺美》，她的志工團企盼有朝一日成為縣歌，永續傳唱，當然第一步，就是要「挺華美進議會！」

楊華美上次初試鶯啼，在花蓮縣議員第一選區（花蓮市）拿下2378票，是落選頭，大受矚目，此次經多年準備，加強新住民與網路戰，她認為時機已成熟，已可進入議會，監督複雜度高的縣政了。

楊華美在花蓮女青年會工作15年後，去年2月轉往勵馨基金會，與她關懷弱勢的志工背景有關，此次東山再起，贏得社福、教育、環境等各領域志工力挺。

她是唯一在網路上可看到泰國、印尼、越南等多國語文政見的候選人，在美甲店、小餐館等，都可看到這種文宣，多年來關心新住民權益，讓她深受新住民青睞。

楊華美每星期一上午7時30分到8時30分，會站在忠烈祠階梯上，向過往人車揮手致意，其他時間也在會街頭拜票。「2014年參選時，我第一個站街頭，今年7月1日宣布參選，2日我開始站忠烈祠，也是第一人，這是沒錢的打法呀！」

楊華美團隊白天會穿梭市場、公園等處掃街，傍晚4時30分到6時，則在花蓮市建國路競選總部前推出「公民短講」，也常上花蓮543的臉書直播政見，期盼空戰、陸戰「雙管齊下」，爭取選民認同。

楊華美認為，只有社工參選，基層需求才不會在預算編列中被犧牲，，唯有無黨參選，公平正義才不會在議事表決中被妥協。由於她的競選總部是屋主無償提供12年未用的房子，因而，她和志工們刷洗地磚、粉刷牆壁，影印機是借來的，冷機機是租來的，冰箱、桌椅是志工提供的。「就因為是打一場非典型、最不花錢的選戰，我進入議會才能沒包袱、清白地為民喉舌。」

(中時 )