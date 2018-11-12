李克強訪新加坡：將簽署「中新自由貿易協定升級議定書」

2018年11月12日 15:41 工商 賴瑩綺

中國國務院總理李克強12日出訪新加坡，在此之前，他在新加坡「聯合早報」、「海峽時報」發表署名文章「開放合作 創新發展 明天會更好」中透露，中新將在此訪期間簽署中新自由貿易協定升級議定書，大幅提高雙方貿易便利化水平。

李克強在文章中表示，我們願推動中方「一帶一路」倡議與新方發展戰略更好對接，合力打造互聯互通、金融支撐、三方合作3大平台，加快蘇州工業園區、天津生態城和重慶戰略性互聯互通示範項目向更高質量發展，繼續推進「陸海新通道」建設。

李克強透露，我此次訪問新加坡期間，兩國將簽署中新自由貿易協定升級議定書，這將大幅提高雙方貿易便利化水平。中方歡迎新加坡企業繼續擴大對中投資，更好實現共同發展。

李克強表示，中新互利共贏要深化，兩國創新合作也需「快馬加鞭」。此訪期間，雙方將把廣州知識城升級為國家級項目，並拓展在科技創新、高端製造業、知識產權保護等領域合作。今年是中國—東協創新年，中方願支持新方倡議，積極參與東協智慧城市網絡建設。

李克強指出，過去3年，新加坡作為中國—東協關係協調國，為促進雙方合作發揮了積極作用。中方堅定支持東協共同體建設，支持東協在區域合作中的中心地位，願與有關各方共同加快「區域全面經濟夥伴關係協定」談判，推動今年的東亞合作領導人系列會議取得成功。

李克強表示，我們願同東協國家加快推進「南海行為準則」案文磋商，共同維護南海地區的和平穩定。中國和東協應當構建更為緊密的命運共同體，促進東亞地區的和平與繁榮。

李克強指出，面向未來，我們願同新方一道，堅持開放包容的精神，秉持互利共贏的理念，推動兩國合作日新月異，共創兩國關係和中國—東協合作更加美好的明天。

(工商 )