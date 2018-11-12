陸財長劉昆：研更大規模減稅降費

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大陸財政部部長劉昆12日於「學習時報」發文指出，將著眼增強發展後勁，強化「放水養魚」意識，研究實施更大規模的減稅和更為明顯的降費，更好促進實體經濟健康發展。

劉昆指出，今年以來財政部門聚力增效落實積極財政政策，在穩定經濟增長的同時，着力加強對深化供給側結構性改革的支持，使財政政策在擴大內需和調整結構上發揮更大作用，增強中國經濟質量優勢。

他表示，要營造穩定的宏觀環境，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。在繼續實施減稅降費的同時，統籌收入、赤字、專項債務和調用預算穩定調節基金，保持較高的支出強度，並加快預算執行進度；加快地方政府債券發行等。

在財政及其他宏觀政策綜合作用下，他認為，中國經濟保持總體平穩、穩中向好態勢，主要宏觀調控指標處在合理區間。

他提到，目前，今年年初既定的各項減稅降費政策已出台實施，加上年中出台的促進實體經濟發展的一系列措施，預計全年減負1.3兆元人民幣以上。財政部門將著眼增強發展後勁，強化「放水養魚」意識，研究實施更大規模的減稅和更為明顯的降費，更好促進實體經濟健康發展。

他指出，財政部門堅決落實創新驅動發展戰略，加強對公共科技活動的支持，著力推動解決原始創新能力不足、核心技術受制於人等問題，強化現代化經濟體系的戰略支撐，塑造更多依靠創新驅動、更多發揮先發優勢的引領型發展。此外，堅持把科技作為財政支出的重點領域予以支持，保障關鍵核心技術研發，提升關鍵領域自主創新能力。

(工商 )

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