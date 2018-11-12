陸總理李克強今啟程訪問新加坡

2018年11月12日 15:43 中時 藍孝威

據中國政府網報導，大陸國務院總理李克強今天（12日）上午乘專機離京，對新加坡進行正式訪問並出席第21次大陸－東協（10+1）領導人會議、第21次東協與陸日韓（10+3）領導人會議和第13屆東亞峰會。

這是大陸國務院總理時隔11年再次訪新，也是李克強總理首次正式訪新。此訪期間，李克強將與新方領導人就區域合作、多邊貿易體制以及共同關心的重要問題交換意見，推動大陸－東協合作提質升級，推動東亞合作邁上新台階。

與此同時，李克強今天在新加坡《聯合早報》等主流媒體發表題為「開放合作，創新發展，明天會更好」的署名文章，歡迎新加坡抓住大陸新一輪開放帶來的機遇，與陸方共同推動陸新務實合作升級。

李克強表示，願推動陸方「一帶一路」倡議與新方發展戰略更好對接，合力打造互聯互通、金融支撐、三方合作三大平台，加快蘇州工業園區、天津生態城和重慶戰略性互聯互通示範項目向更高質量發展，繼續推進「陸海新通道」建設。

李克強透露，此次訪問新加坡期間，兩國將簽署陸新自由貿易協定升級議定書，這將大幅提高雙方貿易便利化水平。陸方歡迎新加坡企業繼續擴大對華投資，更好實現共同發展。

李克強說，此訪期間，雙方將把廣州知識城升級為國家級項目，並拓展在科技創新、高端製造業、知識產權保護等領域合作。今年是大陸－東協創新年，陸方願支持新方倡議，積極參與東協智慧城市網絡建設。

李克強表示，過去3年，新加坡作為大陸－東協關係協調國，為促進雙方合作發揮了積極作用。陸方堅定支持東協共同體建設，支持東協在區域合作中的中心地位，願與有關各方共同加快「區域全面經濟夥伴關係協定」談判，推動今年的東亞合作領導人系列會議取得成功。

李克強表示，大陸願同東協國家加快推進「南海行為準則」案文磋商，共同維護南海地區的和平穩定。大陸和東協應當構建更為緊密的命運共同體，促進東亞地區的和平與繁榮。

(中時 )