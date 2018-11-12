A股3大指數收揚 滬指漲1.2％

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滬指扭轉上周五（9日）跌近1.4％頹勢，12日反彈1.2％，終止連5日下滑。市場交投熱絡，兩市成交合計較上個交易日增近24％至3,392億元人民幣（下同）。

滬指12日早低開5點，早盤止跌回穩，其後升幅不斷擴大，全日收報2,630點，漲31點或1.22％，高見2,631點，漲32點或1.24％；低見2,590點，跌8點或0.33％，成交1,423.51億元。

深指亦反覆走揚，以接近全日最高位收市，收報7,832點，漲183點或2.4％，最低見7,622點，跌26點或0.34％，成交1,968.66億元。

創業板收報1,368.79點，漲3.47％，成交額617億。

分析師表示，上周末中國證監會發布利好消息，對市場信心提振較大。受此影響，12日大市反覆上揚，個別股份普遍上漲，以創業板為代表的中小型股和殼資源類股領漲。但大市整體仍在特定範圍內運行，料後市滬指將在2,550點至2,650點之間窄幅上落。

各類股幾乎全線上升，環保股漲逾5％；半新股漲逾4％；電力股漲逾3％；化工、石油、房地產、有色金屬、水泥、煤炭股漲逾2％；鋼鐵股漲逾1％；金融股靠穩；僅得釀酒股偏軟。

中國證監會、財政部、國資委聯合上周發布「關於支持上市公司回購股份的意見」支持上市公司回購股份，並支持拓寬回購資金來源、適當簡化實施程序、引導完善治理安排，鼓勵各類上市公司實施股權激勵或員工持股計劃，提升公司管理風險能力，提高上市公司質量。

(工商 )

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