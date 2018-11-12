台中》台中花博人氣紅不讓 火車與免費接駁車奏效

花博各個園區人氣紅不讓，也讓花博成為全台最熱門的話題之一。（盧金足攝）

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花博接駁車不但數量足夠，接駁站也遍布各地，在各道路搭配清楚顯眼的螢光指標，讓民眾可就近選擇乘車地點，方便又省錢。（盧金足攝）
台中市府交通局長王義川表示，台鐵充分展現疏運能量，主因是后里、豐原兩大園區有地理上的優勢，一出火車站就可輕鬆抵達。（盧金足攝）
台中市府因應花博，事先規畫完整的鐵路、免費接駁車、公車等大眾運輸計畫，自開幕實施至今，發揮預期功效。（盧金足攝）

台中花博11月3日開幕以來，各地遊客爭相參觀，12日中午遊客再增近3萬人參觀，累計62萬多人，平均一天6萬多人，尤其上個周末假日更創下連續兩天突破10萬人的紀錄，各個園區人氣紅不讓，也讓花博成為全台最熱門的話題之一；接下來包括元旦、寒假、春節等假期，預計將有愈來愈多的入園人潮，市府會持續掌握各項交通動態，機動調整因應不同需求，讓遊客都能享受最好的花博體驗。

台中市政府交通局長王義川表示，面對龐大人潮，市府事先規畫完整的鐵路、免費接駁車、公車等大眾運輸計畫，自開幕實施至今，已證明確實發揮預期功效。

遊客使用度相當高，各園區周邊並未塞車，充分展現綠色交通的接駁能量，後續將持續掌握人潮並機動因應，維護良好的參觀品質。

根據統計，今日上午至中午12時止，后里森林與馬場園區遊客1萬3700人、外埔園區7800人、豐原園區8100人，共計2萬9600人，開幕至昨天為止共59萬6580人，總入園遊客數突破60萬大關，來到62萬6180人。

王義川表示，各項大眾運輸工具中，台鐵充分展現疏運能量，主因是后里、豐原兩大園區有地理上的優勢，一出火車站就可輕鬆抵達，全新的后里東站連結花馬道進入園區，安全又舒適。

此外，鐵路高架化新增的5個通勤車站日前啟用，也讓潭子、北屯、東南區的遊客搭乘更為方便。

免費接駁車方面，王義川說，接駁車不但數量足夠，接駁站也遍布各地，在各道路搭配清楚顯眼的螢光指標，讓民眾可就近選擇乘車地點，方便又省錢。

市區公車原本就有行經各園區的路線，市府於開幕前整體宣傳，不論火車、接駁車、市區公車，都發揮預期的輸運功能，園區周邊的三豐路、后科路、甲后路、豐原大道、圓環北路等交通流量大的道路，交通秩序相當良好。

(中時 )

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