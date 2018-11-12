打統獨牌？府：倒果為因 是總統回應馬英九

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蔡英文總統日前呼籲僑胞返國投票，強調世界都在看台灣人會選擇親中的政黨，還是會繼續堅持民主與主權，遭質疑是打「統獨牌」。總統府發言人黃重諺今天強調這是倒果為因，因為前總統馬英九提出不排除統一主張，「總統基於責任，必須予以嚴正回應」。

選戰進入倒數，蔡英文總統日前在宜蘭助選抨擊中國大陸打壓，呼籲民眾不能支持傾中的政黨，讓國際社會以為台灣人在打壓之下就會選擇屈服，被外界認為打統獨牌。

華府台灣同鄉會昨天也在臉書貼出蔡英文預錄影片，呼籲僑胞返台投票，並指世界都在看台灣即將舉行的選舉，看台灣人會選擇親中的政黨，還是會繼續堅持民主與主權。再度遭質疑是將地方選舉升級統獨大戰。

黃重諺今天回應選前打統獨牌的說法表示，「這是倒果為因，扭曲事實」，如果沒有前總統馬英九在此時提出不排斥統一，可能對國際釋放錯誤訊息，侵害國民決定未來權利的主張，也就沒有蔡英文總統基於責任，必須予以嚴正回應，「這是非常清楚的事實，不應該任意混淆和指控」。

他說，蔡總統所以選擇公開回應，主要理由是在國內針對中國打壓，內政涉入等種種行為深感警惕，多方尋求各種可能因應作法的同時，馬英九不排斥統一的敏感倡議，形同向國際社會釋出錯誤訊號，以為台灣不介意甚至認同中國打壓。

黃重諺批評馬英九「這點極為不當」，更不要說是把台灣人民對未來決定權，視為換取中國善意的籌碼，任何國家元首面對這個時刻，都必須為國家為國民嚴正陳明立場，這點無庸置疑。

蔡英文總統日前呼籲僑胞返國投票，強調世界都在看台灣人會選擇親中的政黨，還是會繼續堅持民主與主權，遭質疑是打「統獨牌」。總統府發言人黃重諺今天強調這是倒果為因，因為前總統馬英九提出不排除統一主張，「總統基於責任，必須予以嚴正回應」。

選戰進入倒數，蔡英文總統日前在宜蘭助選抨擊中國大陸打壓，呼籲民眾不能支持傾中的政黨，讓國際社會以為台灣人在打壓之下就會選擇屈服，被外界認為打統獨牌。

華府台灣同鄉會昨天也在臉書貼出蔡英文預錄影片，呼籲僑胞返台投票，並指世界都在看台灣即將舉行的選舉，看台灣人會選擇親中的政黨，還是會繼續堅持民主與主權。再度遭質疑是將地方選舉升級統獨大戰。

黃重諺今天回應選前打統獨牌的說法表示，「這是倒果為因，扭曲事實」，如果沒有前總統馬英九在此時提出不排斥統一，可能對國際釋放錯誤訊息，侵害國民決定未來權利的主張，也就沒有蔡英文總統基於責任，必須予以嚴正回應，「這是非常清楚的事實，不應該任意混淆和指控」。

他說，蔡總統所以選擇公開回應，主要理由是在國內針對中國打壓，內政涉入等種種行為深感警惕，多方尋求各種可能因應作法的同時，馬英九不排斥統一的敏感倡議，形同向國際社會釋出錯誤訊號，以為台灣不介意甚至認同中國打壓。

黃重諺批評馬英九「這點極為不當」，更不要說是把台灣人民對未來決定權，視為換取中國善意的籌碼，任何國家元首面對這個時刻，都必須為國家為國民嚴正陳明立場，這點無庸置疑。

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