台南》黃偉哲：在賴清德的基礎上 讓台南市民生活更便捷舒適

民進黨台南市長候選人黃偉哲應邀出席台南市政府新聞處舉辦的《幸福佈局台南漾》影片發表會。（黃偉哲團隊提供）

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台南市政府新聞處12日發表《幸福佈局台南漾》影片，將台南重大市政建設以3D模擬動畫呈現在市民眼前。民進黨台南市長候選人黃偉哲應邀出席表示，台南過去8年施政，只要是真正生活在台南這片土地上的鄉親朋友都能感受得到。未來他會在既有的基礎上，從各面向讓台南市民的生活更便捷、更舒適。

現場還邀請在地藝術文史職人彩繪修復師蔡舜任、剪紙藝術家楊士毅、以及動畫導演邱立偉工作室的莊佳樺經理和小貓巴克里，共同分享屬於自己的台南經驗和台南故事，希望讓更多人知道台南的好。

黃偉哲認為，市府財政在賴清德院長的堅持下，擺脫過去負債累累的困境，從原台南縣9年任期舉債350億，到縣市合併後7年還債221億，他會秉持這樣的價值信念為下一代負責，不會債留子孫。

同時，在賴清德院長、李孟諺代理市長、市議會和市民的共同努力下，台南市的觀光旅遊發展從縣市合併前的250萬，增加到今年即將突破350萬；農業產值從420億增加到620億；也為台南完成10年防洪頻率的治水標準，雖然面對0823這種超強暴雨還是承受不住，但確實一點一滴在累積在進步。

黃偉哲強調，未來幾年內，台南將迎接多項重大工程，包含台南市美術館二館、圖書館總館、大台南會展中心、亞太國際棒球訓練中心、赤崁文化園區、台南左鎮化石園區、台江文化中心，以及鐵路地下化後的公園綠道。

黃偉哲說，未來他會在既有的基礎上，實現安平港智慧港灣、農漁冷鏈物流中心、高鐵特定區飛速發展、南科周邊未來城鎮示範場域、大新營大山城及大海濱的場觀經濟觀旅廊帶，並加速完成台南都會北外環道、台61南延及安平跨港大橋，以及加速鐵路地下化和捷運任內動工，要從各面向讓台南市民的生活更便捷、更舒適。

(中時 )

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