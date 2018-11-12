畢書盡「尿尿換衣」拉他撐場面 抱怨師弟藏一手

2018年11月12日 16:08 中時 尤嬿妮

畢書盡10日在大馬舉辦演唱會。（JUSTLIVE提供）

畢書盡10日在大馬舉辦演唱會。（JUSTLIVE提供）

畢書盡10日在大馬舉辦演唱會。（JUSTLIVE提供）

畢書盡（Bii）10日在馬來西亞舉辦「My Best Moment」演唱會，師弟李玉璽登台助陣，李笑稱自己是「師兄在後台尿尿和換衣時間」的嘉賓，兩人成為「你上台、我下台」的最熟悉陌生人，這回大馬開唱，師兄弟難得同台用木吉他合唱〈再見了不安〉，Bii透露之前在香港站後台就很想學這首歌的吉他版，抱怨李玉璽「你都沒教我」，李聽聞立刻反駁：「是時間湊不到啦！」師兄弟鬥嘴互動笑翻粉絲。

2年多沒在大馬演出的Bii，除了演唱自己的作品，特別準備以鋼琴自彈自唱偶像G-Dragon的〈無題〉，「這首歌我很喜歡，是我特別為大馬粉絲準備的，一直很想彈這首歌給大家聽」；前晚吸引數千名來自世界各地的歌迷支持，Bii直言：「這裡是我第3個家！」並透露第一張專輯的海外宣傳就是從馬來西亞開始，且自己的第一場海外演唱會也在這裡。

Bii當晚還準備一段影片獻給觀眾，帶大家回憶自己第一次到馬來西亞做宣傳、辦演唱會、跨年及拍實景節目等美好時刻，粉絲們也有備而來，一連準備5種不同應援，Bii感動地說：「我很笨不知道這些，但每次看到大家準備的應援都會有想哭的感覺，不過多年來我都習慣性忍住。」

(中時 )