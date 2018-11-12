國內外觀光客都愛去！艋舺龍山寺、大龍峒保安宮升格國定古蹟

2018年11月12日 16:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

古蹟保存更進一步，拚文化也拚觀光！文化部今（12）日公告，台北市艋舺龍山寺、大龍峒保安宮從市定古蹟升格為國定古蹟，文化部長鄭麗君也於今日親自赴2處送國定古蹟公告函，以及首次製作的「國定古蹟指定證書」。鄭麗君表示，這兩處列國定古蹟是「遲來的指定」，她，一方面感謝艋舺龍山寺、大龍峒保安宮管理單位長期以來維護及修復古蹟的付出，政府未來會更致力於文化資產保存。

文化部長鄭麗君（前排右3）頒發國定古蹟指定證書給予艋舺龍山寺，由財團法人台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋（前排右4）代表接受證書。（文化部提供）

鄭麗君部長指出，艋舺龍山寺、大龍峒保安宮指定為國定古蹟後，除了最高可補助95%的修復經費外，未來文化部文化資產局也會盡力協助這兩處進行文化資產保存、修復、管理維護，並結合文資局「文化資產保存研究中心」的防災預警、科學保存修復技術，適時提供必要協助。

艋舺龍山寺創建於清朝乾隆三年（1738年），早期是福建泉州三邑移民的信仰中心，一路見證移民拓墾、中法戰爭、日治等不同重要歷史時期大台北地區的發展。龍山寺280年來歷經多次整建，其建築營建技術及建材揉合清朝工藝、日治時期銅鑄龍柱、西洋古典式樣柱頭等多元樣式，在台灣傳統建築史中，有極高的代表性與藝術價值。

大龍峒保安宮正殿。（文化部提供）

大龍峒保安宮重建於清朝嘉慶九年（1804年），已有214年歷史，現仍留存諸多重建時的石柱、石雕、石獅等原物。保安宮在日治大正時期整修留存的「對場競技」木作，更見證匠師「拚場」競技的歷史，還有光復後繪製的壁畫，至今也仍保存完整，這些不同時期的作品深具藝術價值。

艋舺龍山寺及大龍峒保安宮跟大台北地區的開發關係密切，無論是「有形」的建築特色、區位發展史，或是「無形」的信仰文化、民俗活動推廣，都獲「古蹟歷史建築紀念建築審議會」文資委員肯定，通過審議分別指定為第99處及第100處國定古蹟。鄭麗君部長表示，這兩處古蹟見證大台北地區近300年的開發史，其建材、建築工藝、建築配置，以及百年來累積發展的寺廟文化、民俗活動，堪稱台灣寺廟文化資產的典範。

文化部文化資產局指出，艋舺龍山寺、大龍峒保安宮的文化資產價值早已深獲肯定，但1997年修正《文化資產保存法》時，原為台灣省主管的42處二級古蹟全數改為國定古蹟，當時同列二級古蹟的台北、高雄共6處直轄市定古蹟，卻未同步改為國定古蹟，留下遺珠之憾。今年3月，鄭麗君部長在龍山寺宣布，文化部將主動辦理台北市艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、台北公會堂（台北市中山堂）、欽差行台，以及高雄市旗後礮台、打狗英國領事館官邸共6處直轄市定古蹟的文化資產價值評估。

如今，龍山寺、保安宮已通過「古蹟歷史建築紀念建築審議會」審議，指定為國定古蹟， 台北公會堂（台北市中山堂）也已於日前通過審議，近期就會公告指定為國定古蹟；台北市欽差行台及高雄市旗後礮台、打狗英國領事館官邸，則已安排在11月30日進行審議。其他由各縣市政府、民間人士提報申請為國定古蹟的案件，文化部也將積極安排學者專家先進行文資價值評估，再送審議會審議。

(中時電子報)