高雄》陳其邁回應民調落後 網：南北沈默螺旋一起串連

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（圖／本報資料照，王錦河攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底選舉倒數12天，其中高雄市長選舉更讓國民黨候選人韓國瑜努力選成五五波，今天出爐的民調顯也顯示國民黨候選人韓國瑜領先，民進黨候選人陳其邁今與青年創業家座談會後受訪時表示，過去民進黨支持者表態率低，但他對自己有信心，對此，網友表示「南北沉默螺旋一起串聯？」、「沉默螺旋穩了」。

據今公布的三份民調顯示，《聯合報》高雄市長民調韓國瑜49%領先陳其邁32%，韓大贏17％；《蘋果日報》也顯示韓國瑜35.4%、陳其邁32.6%，韓險勝2.8%；《ETtoday新聞雲》韓國瑜42.6%、陳其邁36.6%，韓領先6％。

據《聯合報》報導，陳其邁今與青年創業家座談會，在會後他接受媒體專訪表示，在封關前會有很多不同民調，民調後天(14日)就封關，他相信選民會做智慧的決定，對自己有信心。

對此，網友在批踢踢回應，「南北沉默螺旋一起串聯？」、「沉默螺旋穩了」、「北文智南其邁一起串聯」、「沉默螺旋來囉」、「這句話好像姚文智常常掛嘴邊」、「看了都尷尬」、「今年是綠營氣勢最弱的一年」、「沉默螺旋理論，姚邁一定穩」、「用這標準民進黨應該六都全勝」、「不是台灣價值？怎麼表態率低？」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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