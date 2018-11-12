林俊傑首度挑戰黑色搖滾 王嘉爾瘋喊「狠的」

2018年11月12日 16:09 中時 尤嬿妮

JJ畫煙燻妝挑戰黑色滾搖曲風。（JFJ Productions提供）

JJ畫煙燻妝挑戰黑色滾搖曲風。（JFJ Productions提供）

JJ畫煙燻妝挑戰黑色滾搖曲風。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）繼之前在浙江衛視《夢想的聲音3》獻唱〈雪落下的聲音〉登微博熱搜榜第一，上周五新一集中，JJ首次挑戰視覺系搖滾，十足hardcore地顛覆改編經典淒美情歌〈獨角戲〉，超強音浪震撼全場，同時，JJ也感性吐露三季音樂改編心聲，對音樂與舞台的不變初心，播出後再次空降微博熱搜。

面對從沒有挑戰過的音樂風格，JJ雖面露難色仍勇敢突破，他身著鉚釘皮衣、塗著黑指甲畫著煙燻妝登台，為觀眾帶來炸裂的黑暗視覺搖滾盛宴，將該曲原本抒情曲風改編成美系搖滾，節目另一位導師王嘉爾瘋喊「狠的！狠的」！而JJ則表示這可能是自己「一輩子只會有一次的現場」。

演出結束，JJ在台上動情吐露連續擔任節目三季導師以來的改編心聲：「其實，我真的很感謝《夢想的聲音》這個舞台， 讓我一次又一次地挑戰自己覺得不可能的事情，都在舞台上變成可能。所以我鼓勵所有的朋友，應該好好把握這個舞台，利用它給自己帶來更多的衝勁，去互相地推動彼此。」

(中時 )