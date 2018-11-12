陸商務部發布對外貿易報告：中美貿易摩擦對陸影響有限

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陸商務部12日公布「中國對外貿易形勢報告（2018年秋季）」。報告指出，今年前3季度，中國對外貿易保持穩中向好態勢，增速總體平穩，結構持續優化，動力加快轉換，發展的質量和效益穩步提升。當前中美貿易摩擦對中國外貿影響總體有限。

商務部綜合司和國際貿易經濟合作研究院12日聯合發布「中國對外貿易形勢報告（2018年秋季）」。報告回顧了今年前3季中國外貿運行情況，展望今年全年和明年中國外貿發展趨勢。

報告指出，今年前3季，中國對外貿易保持穩中向好態勢，增速總體平穩，結構持續優化，動力加快轉換，發展的質量和效益穩步提升。當前中美貿易摩擦對中國外貿影響總體有限。

報告認為，當前國際市場需求較為穩定，國內進口需求穩步增長，中國外貿具備保持平穩增長的基礎條件。前3季進出口較快增長，為全年外貿保持增長提供有力支撐。但去年第4季進出口基數較高，將對今年第4季進出口增速產生一定不利影響。

報告表示，明年中國外貿發展面臨的環境更加嚴峻複雜，世界經濟下行風險增大，保護主義威脅全球貿易穩定增長。當前，大陸外貿發展的基本面良好，政策環境不斷改善，蘊含著新的發展潛力。要貫徹新發展理念，以供給側結構性改革為主線，落實高質量發展要求，推動外貿政策落實，減輕進出口企業負擔，同時加快貿易強國建設進程，推進「五個優化」、「三項建設」，積極培育貿易新業態新模式，努力保持外貿平穩發展、質量提升。

(工商 )

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