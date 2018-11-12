謝長廷： 人民應清楚每項公投都必須付出代價

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駐日代表謝長廷12日在代表處與駐日媒體茶敘時表示，九合一選舉的每一項公投都要付出很大代價，公投通過的結果所有人共同承擔。針對核食公投，他強調，科學的議題不適合用公投，應該好好討論、協商，就算民進黨下台、國民黨上台，也會面臨同樣的問題，不要當成選舉鬥爭的議題。

針對東京奧運正名公投一事，謝長廷表示，他是駐外代表，國內的政策代表處會挺到底，但是政策要付出代價，人民應該要知道。人民可以決定我們自己的名字，在法律上沒問題，但對岸不會跟你講法律，他會說這就是改變現狀，可能會以此做為藉口而大鬧，人民也要有心理準備，不要投完之後才說後悔，通過的結果大家共同承擔。

謝長廷還提及，跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP) 12月30日即將生效，會員國明年1月將開會決定各種內規，包括第2回合申請加入的規定，政府已將加入CPTPP列為優先工作。

謝長廷表示，「日本政府的基調認為台灣有資格也歡迎台灣加入，但還是有很多問題，會員國都會提出一些條件，想要入會的國家的自由開放程度都會被討論。」

至於日本核食公投是否會影響我國加入CPTPP？謝長廷說，「一定會被質疑不夠自由開放，南韓也因食品問題被日本告到世界貿易組織（WTO），食品開放問題一定會成為障礙。」、「我個人認為科學的議題不適合用公投，應該好好討論、好好協商，就算民進黨下台、國民黨上台，也會面臨同樣的問題，不要當成選舉鬥爭的議題。」

(中時 )

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