花蓮》涉搓圓仔湯 壽豐鄉長候選人遭起訴

2018年11月12日 16:37 中時 許家寧

壽豐鄉曾姓候選人涉嫌選前「搓圓仔」遭到起訴。（資料照）

花蓮檢調選前查賄，並起訴首起賄選案件。（許家寧攝）

選戰倒數12天，花蓮檢警已查獲8起賄選案件，其中壽豐鄉曾姓鄉長候選人，涉嫌選前「搓圓仔」試圖勸退有意參選者，今遭花檢署以違反選罷法起訴，成為花蓮首起賄選起訴案件，檢察長黃和村說，還有29件涉嫌包裹賄選案準備收網，透露「越大咖越後面。」

壽豐鄉長張懷文任期屆滿，本次轉戰縣議員選舉，鄉長共有3人角逐，包括4連霸壽豐鄉農會曾姓總幹事、前農會總幹事沈錦標之子沈昌輝博士以及上次參選鄉民代表落選的謝如哲，上次鄉長選舉以299票之差落敗的曾女，今年再度捲土重來。

不過檢調發現8月底，競選登記前，曾女得知謝姓鄉民領取鄉長及鄉民代表登記申請書，透過許姓樁腳前往謝男住處拜訪，並交付5萬元，口頭要求謝棄競選鄉長，改為登記參選鄉民代表，但謝姓鄉民拒絕，並將賄款返還曾女。

檢方見時機成熟，上月持搜索票搜索曾、許住處及辦公處所，並約談謝姓民眾等人到案，謝民對情節指訴歷歷，曾女則坦承透過許姓樁腳交付賄款予謝姓鄉民，並希望他能退選鄉長，不過許姓樁腳則矢口否認犯行，訊畢兩人各被諭知3萬元交保候傳。

黃和村說，｢選舉無師傅、用錢買就有｣時代已經過去，上次地方選舉，花蓮地檢署計發出500多萬元檢舉賄選獎金，高額獎金也逐步收到成效，這次爆料情資，一波又一波湧入，很多檢舉訊息都指向同一候選人，讓檢調相當重視，正全力著手偵辦。

黃和村表示，目前查獲8起賄選案中，多起為鄉鎮民代綁里長的包裹式賄選，不排除「向上發展」至縣議員層級，目前還掌握100多件賄選情資，「層級越高的候選人，我們放在越後面」。呼籲候選人賄選刑度3年以上，要有寧可落選也不買票的決心。

(中時 )