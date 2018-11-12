雲林》選前端出牛肉 北港鎮億元活化第2市場

2018年11月12日 16:47 中時 張朝欣

北港鎮第2公有零售市場大樓20餘年前完工後，1、2樓閒置至今，尋求連任的北港鎮長張勝智籌得1億2000餘萬元，還給當初預繳租金做為建設經費的承租戶，由鎮公所取得經營權加以活化；對手蕭永義則提出打造5分車觀光列車等政見。

北港鎮第2公有零售市場大樓位於朝天宮媽祖廟後方，1991年由167攤承租戶以預繳租金方式出資1億2900餘萬元、朝天宮出資1億8200餘萬元、省政府補助150萬元、鎮公所負擔208萬元，1996年興建完成，為1棟4層樓建築。

大樓完工後3、4樓歸朝天宮所有，1、2樓規畫為市場，卻因攤位分配、管理費用等問題爭議不斷，閒置至今已20餘年，經北港鎮公所標售第2停車場土地案，取得約2億元經費，近日分批攤還承租戶的預繳租金，已有5人率先領回。

張勝智表示，第1公有市場閒置10餘年，經各界共同努力，目前已由企業取得經營權進行活化中。第2市場位於市中心商業精華地段，閒置20餘年非常可惜，公所取得經營權後，將進行相關規畫，促進地方產業整體發展。

北港鎮長候選人蕭永義則提出多項鎮政建設藍圖，包括打造5分車觀光列車，重現台糖5分小火車蔗糖之旅，讓朝天宮每年5、600萬香客變遊客，參拜媽祖後繼續留在北港休憩消費，不再因為沒有其他特色景點而離去。

(中時 )