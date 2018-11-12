嘉義縣》張花冠：希望故宮國寶早日「南漂」 永久典藏嘉義縣

2018年11月12日 16:50 工商 曾麗芳

有關故宮展品到南院展出一事，嘉義縣長張花冠今日表示，早在籌劃興建南院之際，她就提出國寶應該在南院典藏、展示、研究，讓南部院區作為文化平權的帶動者，也是文化觀光的發動機，國寶南遷與多年來的呼籲不謀而合，嘉義縣竭誠歡迎。

張花冠指出，嘉義縣借鏡世界各都市發展經驗，相信文化是地方發展的核心，博物館的群聚效應是觀光發展的發動機。嘉義縣政府巳開發故宮南院北側具有產業文化價值的蒜頭糖廠為「蔗埕冰品文化園區」，「23.5環境教育绿能生活館」11月10日剛揭幕，蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站已完成路線規劃，並取得高鐵站區土地及路權，台灣最快的火車和最慢火車將在嘉義接軌，成為故宮南院特色接駁路線。

張花冠說，未來故宮南院和蒜頭糖廠之間也有景觀橋連接，豐富周邊環境，縣政府和故宮南院以太子大道相連接，周邊也規劃「高山茶體驗園區」、「有機樂活園區」、「朴子日式洋風小鎮」等建設，讓在地的農村產業與歷史趣味放大特色，連結故宮南院的國際價值，希望未來新任縣長能持續推動文化治理的政策。

張花冠呼籲各界支持故宮國寶在南院展示、典藏、研究的計畫，故宮南院的典藏設施安全無虞，正可藉此機會全力策劃具有亮點的主題與展覽。

張花冠指出，故宮南院能縮短台灣城鄕文化落差並帶動中南部的文化觀光產業，中南部觀眾需要更多的機會面對國寶，對地方的教育、休閒活動有莫大的助益；國寶的魅力，可以吸引國際觀光客來參訪，為擁有豐富天然資源的嘉義縣帶來更多的觀光客。

除了國際旅客外，張花冠認為啟動國民旅遊更為重要，因為文化需要培養，自有文明以來，人們就以旅行見聞打開視野，希望故宮博物院以領頭羊的地位，促成以故宮南院和台中歌劇院、奇美博物館結盟，以三館舍相異的展演內容與共通的文化特質，建立觀光軸線，延伸文化觀光效益，不但嘉義縣文化觀光新時代願景得以實現，也能帶動中南部的文化觀光旅遊。

張花冠希望故宮提出完整的計畫，讓一大部分文物移往南院典藏，將嘉義作為國寶文物的永久屋，如此才能真正解決故宮北院的問題。

(工商 )