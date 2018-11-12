車騎完 衣服也洗好 暨大附中榮獲德國發明獎

2018年11月12日 16:41 中時 廖肇祥

暨大附中3年級同學簡詩婷（右），在老師駱奕帆（左）開設的啟動創造力課程指引下，發明自行車洗衣裝置，並獲得德國紐倫堡發明展銀牌。（廖肇祥攝）

一邊騎車、一邊洗衣，運動完，髒衣服也洗好了！暨大附三年級學生簡詩婷加入老師駱奕帆開設的啟動創造力課程，發明綠能洗衣裝置，踩踏自行車邊洗衣，不插電，還能除臭，造福長途騎乘單車的愛好者。

簡詩婷、駱奕帆的靈感來自於滾筒洗衣機，同學上完體育課後，髒衣服、一身汗臭味讓親子關係緊張，因此與草屯商工在職進修部機械科老師彭賢義及學生黃維德、林彥鋒合作，以礦泉水桶當容器，3D列印出支撐架，車出金屬軸承，整組套件可以裝在車架上，以後輪的驅動力滾動水桶，桶內若裝上金屬觸媒，可透過離子去除硫、氮化合物產生的臭味，再加裝隔層，還能邊騎車邊脫水。

簡詩婷在老師們的鼓勵下，將裝置送至有70年歷史的德國紐倫堡國際發明展，評審對其簡單但實用的設計相當驚艷，不但拿下銀牌殊榮，更獲得波蘭代表頒發特別獎，受到當地動、靜態媒體青睞外，甚至還有廠商來探詢商業化量產。

暨大附中校長張正彥表示，德國紐倫堡國際發明展為全球首創，也是全世界歷史最悠久的創意商展，因評審公正，規模宏大，參展者踴躍，在國際間享有最高權威聲譽，駱奕帆在科學教育研究上著墨很深，在校帶著師生參與多項活動及比賽，本次獲得如此的好成績，全體師生皆感到光榮。

簡詩婷表示，在老師們的鼓勵下，透過課程引導、發想到實踐，到草屯商工和機械科同學們跨校、跨領域學習，雖然過程中有諸多挫折，但學校支持，申請發明專利及參與國內、外的競賽，如今帶著豐碩的成果申請大學，讓她十分感激一切的努力總算有了代價。

(中時 )